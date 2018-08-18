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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2420242124222423

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:40

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.

Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )

Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт.
Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678

так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы

Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:41

  pesikot написав:
  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4164503-v-ukrayne-rezko-vyrosly-dokhody-predpryiatyi

Украинские предприятия увеличили прибыль в 1,7 раза за январь-сентябрь 2019 года. В целом прибыльные предприятия получили почти 500 млрд грн прибыли.

Ранее сообщалось, что в Украине открывается 900 предприятий в день. С августа 2017 по август 2019 в Украине открылось 686 379 бизнесов, а это более 900 предприятий в день.

Натаха, а как же зубожиння ? Заводы закрываются, бизнес прекращается. :) Порох всё украл :)
Натаха, не сцы в ракету, это не топливо :)

Заметь, зубожиння было при шоколадном, сейчас как раз подьем. Или ты недоволен властью?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:04

  investorkiev написав:Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.

Повышение будет и до 500Квт ;) требование убрать разницу в тарифе между населением и промышленностью, и, расширить круг продающих э/э потребителю :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Израиле дешевеет электроэнергия с 2020 года ну хоть у кого то хорошо
choca
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:21

  choca написав:В Израиле дешевеет электроэнергия с 2020 года ну хоть у кого то хорошо


Хорошо там, где нас нет :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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