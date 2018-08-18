Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.
Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )
Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт. Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678
так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы
Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.