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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:40

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.

Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )

Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт.
Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678

так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы

Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:41

  pesikot написав:
  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4164503-v-ukrayne-rezko-vyrosly-dokhody-predpryiatyi

Украинские предприятия увеличили прибыль в 1,7 раза за январь-сентябрь 2019 года. В целом прибыльные предприятия получили почти 500 млрд грн прибыли.

Ранее сообщалось, что в Украине открывается 900 предприятий в день. С августа 2017 по август 2019 в Украине открылось 686 379 бизнесов, а это более 900 предприятий в день.

Натаха, а как же зубожиння ? Заводы закрываются, бизнес прекращается. :) Порох всё украл :)
Натаха, не сцы в ракету, это не топливо :)

Заметь, зубожиння было при шоколадном, сейчас как раз подьем. Или ты недоволен властью?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:04

  investorkiev написав:Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.

Повышение будет и до 500Квт ;) требование убрать разницу в тарифе между населением и промышленностью, и, расширить круг продающих э/э потребителю :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Израиле дешевеет электроэнергия с 2020 года ну хоть у кого то хорошо
choca
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:21

  choca написав:В Израиле дешевеет электроэнергия с 2020 года ну хоть у кого то хорошо


Хорошо там, где нас нет :mrgreen: :mrgreen:
И таки да..
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:25

  stm написав:
  investorkiev написав:Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.

Повышение будет и до 500Квт ;) требование убрать разницу в тарифе между населением и промышленностью, и, расширить круг продающих э/э потребителю :)

Ссылочку пожалуста, что повысят всем. Пока вижу что повысят только тем, у кого больше 500квт/мес
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:31

Нью-Васюки???

  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4164503-v-ukrayne-rezko-vyrosly-dokhody-predpryiatyi

Украинские предприятия увеличили прибыль в 1,7 раза за январь-сентябрь 2019 года. В целом прибыльные предприятия получили почти 500 млрд грн прибыли.

Ранее сообщалось, что в Украине открывается 900 предприятий в день. С августа 2017 по август 2019 в Украине открылось 686 379 бизнесов, а это более 900 предприятий в день.

900 підприємств в день???
Натаха, ти з дуба впала, і головою на пеньок???
Мабуть, одне нове підприємство = 1 новий торговець на базарі, ні???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 25 лис, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  stm написав:
  investorkiev написав:Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.

Повышение будет и до 500Квт ;) требование убрать разницу в тарифе между населением и промышленностью, и, расширить круг продающих э/э потребителю :)

Ссылочку пожалуста, что повысят всем. Пока вижу что повысят только тем, у кого больше 500квт/мес


Пока это только обсуждения, у них семь пятниц на неделе
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:41

  investorkiev написав:https://korrespondent.net/business/companies/4164503-v-ukrayne-rezko-vyrosly-dokhody-predpryiatyi

Украинские предприятия увеличили прибыль в 1,7 раза за январь-сентябрь 2019 года. В целом прибыльные предприятия получили почти 500 млрд грн прибыли.

Ранее сообщалось, что в Украине открывается 900 предприятий в день. С августа 2017 по август 2019 в Украине открылось 686 379 бизнесов, а это более 900 предприятий в день.

По итогам 2014 года курсовые разницы по валютным займам дали многомиллиардные убытки. Не помню ни одной компании из практики, чтобы была прибыльной за тот год. Вполне вероятно, что весомая часть прибыли сейчас - та же самая переоценка.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рокету Бенины рабочие берут на руки и начинают раскачивать, чтобы повыше подбросить: https://lb.ua/economics/2019/11/25/4431 ... atsya.html

ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.
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