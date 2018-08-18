Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.
Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )
Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт. Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678
так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы
Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.
Украинские предприятия увеличили прибыль в 1,7 раза за январь-сентябрь 2019 года. В целом прибыльные предприятия получили почти 500 млрд грн прибыли.
Ранее сообщалось, что в Украине открывается 900 предприятий в день. С августа 2017 по август 2019 в Украине открылось 686 379 бизнесов, а это более 900 предприятий в день.
По итогам 2014 года курсовые разницы по валютным займам дали многомиллиардные убытки. Не помню ни одной компании из практики, чтобы была прибыльной за тот год. Вполне вероятно, что весомая часть прибыли сейчас - та же самая переоценка.