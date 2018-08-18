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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:26
airmax78 написав:
ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.
ну, пока Еленск в минусах примерно на -20%, а то и -25%.
Интересно было бы ее послушать, появляется она на форуме?
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investorkiev
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:33
Что если УкрБуд рухнет?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:53
investorkiev написав: airmax78 написав:
ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.
ну, пока Еленск в минусах примерно на -20%, а то и -25%.
Интересно было бы ее послушать, появляется она на форуме?
У неё стратегический шорт
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:54
а я наоборот вышел из кеша)
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:54
investorkiev написав: airmax78 написав:
ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.
ну, пока Еленск в минусах примерно на -20%, а то и -25%.
Интересно было бы ее послушать, появляется она на форуме?
Ну на какие минус 20-25? В Одессе рынок стагнирует.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 22:55
Оранжевый-хит сезона написав:
а я наоборот вышел из кеша)
Проголосовал за вас с пятой учетки.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 23:19
Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев.
Какой смысл в вашем кеше?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 23:29
investorkiev написав:
Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.
Будинок без гарячої води.
Бойлер 2KW, який гріє 80л води орієнтовно 3 години (2 цикла в день) = 371KW в місяць.
Далі розказувати треба?
"Так и пусть платят, их не жалко." - тобі б в комуністи, власність відбирати. Склад розуму схожий.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 23:51
investorkiev написав:
Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев.
Какой смысл в вашем кеше?
Те кто слил недвигу в начале года, год или 2 назад и вложился в гривневые ОВГЗ - в жирном плюсе.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 23:55
investorkiev написав:
Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев.
Какой смысл в вашем кеше?
Кэш хорош тем, что он абсолютно мобилен и может уехать с вами куда угодно, например куда-нибудь, где такие как Беня сидят в тюрьме, а не штурмуют нацбанки. И будет вам там все также полезен. А недвига - никуда уехать не может.
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