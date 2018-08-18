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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:26

  airmax78 написав:ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.

ну, пока Еленск в минусах примерно на -20%, а то и -25%.

Интересно было бы ее послушать, появляется она на форуме?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что если УкрБуд рухнет?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:53

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.

ну, пока Еленск в минусах примерно на -20%, а то и -25%.

Интересно было бы ее послушать, появляется она на форуме?

У неё стратегический шорт
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:54

  airmax78 написав:Рокету Бенины рабочие берут на руки и начинают раскачивать, чтобы повыше подбросить: https://lb.ua/economics/2019/11/25/4431 ... atsya.html

ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.

а я наоборот вышел из кеша)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:54

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.

ну, пока Еленск в минусах примерно на -20%, а то и -25%.

Интересно было бы ее послушать, появляется она на форуме?

Ну на какие минус 20-25? В Одессе рынок стагнирует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Рокету Бенины рабочие берут на руки и начинают раскачивать, чтобы повыше подбросить: https://lb.ua/economics/2019/11/25/4431 ... atsya.html

ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.

а я наоборот вышел из кеша)

Проголосовал за вас с пятой учетки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев.
Какой смысл в вашем кеше?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:29

  investorkiev написав:Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.

Будинок без гарячої води.
Бойлер 2KW, який гріє 80л води орієнтовно 3 години (2 цикла в день) = 371KW в місяць.
Далі розказувати треба?
"Так и пусть платят, их не жалко." - тобі б в комуністи, власність відбирати. Склад розуму схожий.
farynator2008
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:42

airmax78 Это да, Интер удален давно из списка программ
pilc
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:44

  Zebra написав:Что если УкрБуд рухнет?

:shock:
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