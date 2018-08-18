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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Гривна укрепилась досрочно.
Додано: Вів 26 лис, 2019 01:28
Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строятся под эгидой "Укрбуда", обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за "критической ситуации, которая происходит на строительных площадках в течение последних 4 месяцев".
Об этом говорится в петиции на сайте президента от 23 ноября, автором которой является Дмитрий Потапов.
Странно. Часто езжу мимо одного обьекта, так там работы активизировались наоборот.
Живите своим умом!
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