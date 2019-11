Додано: Вів 26 лис, 2019 09:00

Vlad442 написав: Первый написав: Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).





Грусть печаль:-( Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).Грусть печаль:-(

Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?

Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары? Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?

Якщо від 100куе, то:

ОВДП, ЦП (там). Якщо від 100куе, то:ОВДП, ЦП (там).

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/