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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24232424242524262427>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:55

  investorkiev написав:Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев.
Какой смысл в вашем кеше?

Кэш хорош тем, что он абсолютно мобилен и может уехать с вами куда угодно, например куда-нибудь, где такие как Беня сидят в тюрьме, а не штурмуют нацбанки. И будет вам там все также полезен. А недвига - никуда уехать не может.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гривна укрепилась досрочно.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 01:28

Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строятся под эгидой "Укрбуда", обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за "критической ситуации, которая происходит на строительных площадках в течение последних 4 месяцев".

Об этом говорится в петиции на сайте президента от 23 ноября, автором которой является Дмитрий Потапов.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654074/

Странно. Часто езжу мимо одного обьекта, так там работы активизировались наоборот.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 08:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Рокету Бенины рабочие берут на руки и начинают раскачивать, чтобы повыше подбросить: https://lb.ua/economics/2019/11/25/4431 ... atsya.html

ps Еленска 10 раз права была выйдя в кэш.
Вже майже все беня:-(


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:00

  Vlad442 написав:
  Первый написав:Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).


Грусть печаль:-(

Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?
Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?

Якщо від 100куе, то:
ОВДП, ЦП (там).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Vlad442 написав:
  Первый написав:Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).


Грусть печаль:-(

Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду?
Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?

Якщо від 100куе, то:
ОВДП, ЦП (там).
Стісняюсь спитати, від 100куе під подушкою чи на депо, в країні де прожитковий рівень 50 баксів.

Ви це серйозно?
Довів шоколадний країну...


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:27

  Zebra написав:
  investorkiev написав:Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев.
Какой смысл в вашем кеше?

Те кто слил недвигу в начале года, год или 2 назад и вложился в гривневые ОВГЗ - в жирном плюсе.


интересно, и много таких?
я как-то слабо представляю, что-бы в нашей стране чел продал недвижимость и вложился в какие-то ценные бумаги.
Только сейчас появляется прослойка таких профессиональных инвесторов-лендлордов, у которых крупные суммы вложены в КРЖН и для них это исключительно предмет инвестиции/спекуляции. Но это люди, у которых не 1-2-3 квартиры, эти будут держать в засоле для детей/внуков/на всякий случай.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:40

  Zebra написав:Что если УкрБуд рухнет?

Пыли много поднимется
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Гривна укрепилась досрочно.

А впаде - за планом?? Строго у відведений термін, в середині 2020???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:55

  trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...


Шахраї продали в Україні фейкових акцій Tesla на 12 мільйонів
особи у 2017-2019 роках створили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви.

"Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.

У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали", - підкреслили у прокуратурі.

Підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/26/654124/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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