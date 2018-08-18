Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев. Какой смысл в вашем кеше?
Кэш хорош тем, что он абсолютно мобилен и может уехать с вами куда угодно, например куда-нибудь, где такие как Беня сидят в тюрьме, а не штурмуют нацбанки. И будет вам там все также полезен. А недвига - никуда уехать не может.
Инвесторы, которые купили жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строятся под эгидой "Укрбуда", обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за "критической ситуации, которая происходит на строительных площадках в течение последних 4 месяцев".
Об этом говорится в петиции на сайте президента от 23 ноября, автором которой является Дмитрий Потапов.
Первый написав:Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).
Грусть печаль:-(
Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду? Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?
Якщо від 100куе, то: ОВДП, ЦП (там).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Первый написав:Среди валютных депозитов лидером снижения ставок стали долларовые на срок от 6 до 12 месяцев, их средняя ставка опустилась на 0,53 п.п. и составляет 2,22% годовых. Периоды до месяца опустились в цене на 0,13 п.п. до 1,07% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев упали в цене на 0,12 п.п. и предлагают 2,70% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,53% годовых. Депозиты на период от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. до 1,15% годовых. Выросли в цене только периоды от 3 месяцев до полугода (на 0,57 п.п. до 2,82% годовых).
Грусть печаль:-(
Как теперь быть тем людям, которые с процентов по валютным депозитов платили аренду? Будут ли они сдавать доллары по низкому курсу и перекладываться в гривнедепо, или будут пытаться что-то купить на вторичке за наличные доллары?
Якщо від 100куе, то: ОВДП, ЦП (там).
Стісняюсь спитати, від 100куе під подушкою чи на депо, в країні де прожитковий рівень 50 баксів.
investorkiev написав:Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев. Какой смысл в вашем кеше?
Те кто слил недвигу в начале года, год или 2 назад и вложился в гривневые ОВГЗ - в жирном плюсе.
интересно, и много таких? я как-то слабо представляю, что-бы в нашей стране чел продал недвижимость и вложился в какие-то ценные бумаги. Только сейчас появляется прослойка таких профессиональных инвесторов-лендлордов, у которых крупные суммы вложены в КРЖН и для них это исключительно предмет инвестиции/спекуляции. Но это люди, у которых не 1-2-3 квартиры, эти будут держать в засоле для детей/внуков/на всякий случай.
trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...
Шахраї продали в Україні фейкових акцій Tesla на 12 мільйонів
особи у 2017-2019 роках створили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви.
"Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.
У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали", - підкреслили у прокуратурі.
Підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.