Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.
Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )
Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт. Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678
так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы
Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.
Квартиры и частные дома на индивидуальном электроотоплении , там очень легко в отопительный период превышаеться 500 кВт.
trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...
Шахраї продали в Україні фейкових акцій Tesla на 12 мільйонів
особи у 2017-2019 роках створили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви.
"Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.
У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали", - підкреслили у прокуратурі.
Підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.
investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?
https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/ Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+. На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год. Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте
UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)
Спасибо, а по чем там ожидается цена, в В+, не знаете?
Заезжал на днях. Однушек в продаже не было. Спросил почем пару двушек - 20600 и 20700. Тоже сказали, что ближайшие неделю-две выбросят в продажу 4-й дом.
investorkiev написав:Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев. Какой смысл в вашем кеше?
Те кто слил недвигу в начале года, год или 2 назад и вложился в гривневые ОВГЗ - в жирном плюсе.
Вы лично так сделали? Вряд ли. У людей, которые сливают недвигу и занимаются спекуляциями, деньги надолго не задерживаются. Всегда задним числом есть истории успеха. Можно еще вспомнить биткойн, но сколько веревочки не виться... На каждую историю успеха есть три истории залета. Жилая недвижимость это средство консервативного сбережения средств, а не способ получить высокий доход. Представим человека в 79. У него есть деньги. Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.
Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )
Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт. Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678
так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы
Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.
Элементарно летом, если нет горячей воды (работает бойлер) + кондиционеры. Без всяких биткоинов. Ненамного выше 500 кВт*ч, но до 600-650 - запросто .