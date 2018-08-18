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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2424242524262427>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:07

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.

Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )

Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт.
Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678

так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы

Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.

Квартиры и частные дома на индивидуальном электроотоплении , там очень легко в отопительный период превышаеться 500 кВт.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:15

  Serg-ik написав:
  trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...


Шахраї продали в Україні фейкових акцій Tesla на 12 мільйонів
особи у 2017-2019 роках створили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви.

"Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.

У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали", - підкреслили у прокуратурі.

Підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/26/654124/

Это о чем говорит? Что у людей денег некуда девать. При чем у довольно тупых людей. А что уж говорить о людях умных? Те в Украине вообще в деньгах купаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:26

  zzzzzz написав:https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1350876225092076?__xts__

Лико град, кто не достроил себе этаж, тот неудачник в жизни :mrgreen: :mrgreen:

С Брамы хорошо видно пару домов лико, таких халабуд видел уже штук 3 построенных
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:27

На межбанке курс доллара опустился ниже уровня 24
23,97

Представляют "радость" в ОП застройщиков )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:30

  zzzzzz написав:На межбанке курс доллара опустился ниже уровня 24
23,97

Представляют "радость" в ОП застройщиков )))


УноноктІй прогнозував зупинку новобудів, при таких розкладах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:37

Frant
Остановки не будет, но вот хотелки придется подрезать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:38

  zzzzzz написав:На межбанке курс доллара опустился ниже уровня 24
23,97

Представляют "радость" в ОП застройщиков )))

скоро увидим "застройщиков" вместо банков?
В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму в 3,808 миллиардов гривен.
https://nominal.com.ua/fgvfl-vystavil-na-prodazhu-aktivy-bankov-na-381-mlrd-griven

Не смотрели, есть ли там жильё в банковском имуществе?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 26 лис, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:40

  investorkiev написав:
  Santehnik написав:
  investorkiev написав:А на 2-3 года что посоветуете?

https://plus.varshavsky.com.ua/ua/news/1957/
Прямо как по заказу, стартуют продажи 4 дома в Варшавскком+.
На сегодня монолитная коробка готова полностью, делают крышу. Сдача 4 кв 2021 года, ключи весна 2022 год.
Думаю в течении двух дней однушки уйдут, но если поморочить голову с бронями - есть возможность получить недельки две на принятие решения. Думайте :)

UPD Новость затёрли. Уже не первый раз фальшстарт по 4 дому у них)


Спасибо, а по чем там ожидается цена, в В+, не знаете?

Заезжал на днях.
Однушек в продаже не было. Спросил почем пару двушек - 20600 и 20700.
Тоже сказали, что ближайшие неделю-две выбросят в продажу 4-й дом.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:52

  Zebra написав:
  investorkiev написав:Кеш не заплатит вам аренду. С кеша не взыщешь залоговую сумму. Кеш не полапаешь за ж.о.п.у. У кеша нет панорамного окна с видом на Киев.
Какой смысл в вашем кеше?

Те кто слил недвигу в начале года, год или 2 назад и вложился в гривневые ОВГЗ - в жирном плюсе.

Вы лично так сделали? Вряд ли. У людей, которые сливают недвигу и занимаются спекуляциями, деньги надолго не задерживаются.
Всегда задним числом есть истории успеха. Можно еще вспомнить биткойн, но сколько веревочки не виться... На каждую историю успеха есть три истории залета.
Жилая недвижимость это средство консервативного сбережения средств, а не способ получить высокий доход. Представим человека в 79. У него есть деньги. Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:54

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ходят обсуждения по повышению цены на э.э. для населения но очень осторожно.

Повышение будет до 2 класса напряжения - 2,88 грн/кВт ( сейчас население 0,9 / 1,68 )

Такой тариф будет при превышении потребления 500 кВт.
Более 500 кВт в месяц потребляют 3,6% населения, но на них приходится 17% потребляемой населением электроэнергии
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161678

так преЗЕдент же говорил что коммуналку загнали барыги и ЗЕкоманда будет снижать тарифы

Ну тут считаю обосновано - хз что нужно делать, чтобы в квартире накрутить 500+Квт. Майнят биткоины? Так и пусть платят, их не жалко.

Элементарно летом, если нет горячей воды (работает бойлер) + кондиционеры. Без всяких биткоинов.
Ненамного выше 500 кВт*ч, но до 600-650 - запросто .
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