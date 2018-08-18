Додано: Вів 26 лис, 2019 11:43

Справедливости ради, цены на э/э, газ и т.п. должны быть рыночными. И условно равными для разных категорий потребителей.

Устанавливая разные цены на один и тот же товар в зависимости от категории потребителя мы создаем еще один источник потенциальной коррупции, который быстро превращается в источник реальной коррупции (а бороться с коррупцией правильно и эффективно нужно исключая ее источники, а не гоняясь потом за условными Ивановыми-Петровами, что тоже конечно же нужно делать). Не говоря уже о неэффективности рынка.



Также очевидно, что в нормальной ситуации цены для населения будут выше чем для промышленности. И дело тут не только в том, что промышленность - это оптовый покупатель, который, как известно, всегда платит немного меньше за опт. Дело еще и в пресловутой "последней миле" - элементарная себестоимость содержания очень разветвленной сети коммуникаций (будь то газ, будь то э/э) весьма недешева.