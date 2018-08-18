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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:34
zzzzzz написав:_Mykola_ Во всем мире цены для населения даже выше чем для промышленности.
Так і повинно бути!
За розкіш - слід платити)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:36
Vlad442 написав:
Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:37
Frant написав: Vlad442 написав:
Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
это самая плохая инвестиция
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:38
zzzzzz написав:hume
Очень странная атака. Там недавно сменилось руководство, и вроде все зарешали. Токсичного Микитася выбросили что-бы не портил имидж.
Вероятно кого-то лишили доли в доходном бизнесе.
Да, тоже видел движение практически на всех объектах, вялое правда, но движение. Думаю, что всё будет укрбуд, если умные не будут пикеты устраивать, а всякие гвноньюз разносить по массам
Но лезть туда не стал бы.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:41
hume
Пораспрашивал людей которые в теме. Оказывается это сам Микитась качает будку, потому-что его выкинули как использованное резиновое изделие ))
На самом деле Микитась был скорее свадебным генералом в Укрбуде, реально там рулили другие люди.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:43
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала".
Об этом сообщается на официальном сайте Нацкомиссии.
Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за куб. м, что на 9,43% выше действующего тарифа.
Тариф на водоотвод составит 7,49 грн за куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.
Также НКРЭКУ внесла изменения в тарифы для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод - 2,41 (-8,7%).
Отмечается, что тарифы приведены без учета НДС.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:43
Справедливости ради, цены на э/э, газ и т.п. должны быть рыночными. И условно равными для разных категорий потребителей.
Устанавливая разные цены на один и тот же товар в зависимости от категории потребителя мы создаем еще один источник потенциальной коррупции, который быстро превращается в источник реальной коррупции (а бороться с коррупцией правильно и эффективно нужно исключая ее источники, а не гоняясь потом за условными Ивановыми-Петровами, что тоже конечно же нужно делать). Не говоря уже о неэффективности рынка.
Также очевидно, что в нормальной ситуации цены для населения будут выше чем для промышленности. И дело тут не только в том, что промышленность - это оптовый покупатель, который, как известно, всегда платит немного меньше за опт. Дело еще и в пресловутой "последней миле" - элементарная себестоимость содержания очень разветвленной сети коммуникаций (будь то газ, будь то э/э) весьма недешева.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:47
Dimar
+ стоимость администирования
Затраты на администрирование 1 пром потребителя намного ниже чем 1000 домохозяйств, при равной выручке от продажи.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:57
Dimar написав:Справедливости ради, цены на э/э, газ и т.п. должны быть рыночными. И условно равными для разных категорий потребителей.
Устанавливая разные цены на один и тот же товар в зависимости от категории потребителя мы создаем еще один источник потенциальной коррупции, который быстро превращается в источник реальной коррупции (а бороться с коррупцией правильно и эффективно нужно исключая ее источники, а не гоняясь потом за условными Ивановыми-Петровами, что тоже конечно же нужно делать). Не говоря уже о неэффективности рынка.
Также очевидно, что в нормальной ситуации цены для населения будут выше чем для промышленности. И дело тут не только в том, что промышленность - это оптовый покупатель, который, как известно, всегда платит немного меньше за опт. Дело еще и в пресловутой "последней миле" - элементарная себестоимость содержания очень разветвленной сети коммуникаций (будь то газ, будь то э/э) весьма недешева.
Та да. Але точно не по ПСО, як те що пропонує Гончарук з Оржелем.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:12
Ну ви всі захищаєте бізнес ... Колись тут був персонаж , який завжди говорив - бізнез в збиток працювати не буде ... І всі ці розмови про збитковість - художній свист . Тут він збитковий , зате в іншомі місці суперприбутковий . Сумарно - все одно в плюс . Якщо не банкрут . Але щось не схоже ... Бізнес у нас заробляє в тих же порядках , що і десь там , зате наймані заробляють на порядки менше . Тому не треба розказувати - кого доїти ...
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