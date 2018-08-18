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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:25
investorkiev написав:
Кстати, появился еще один реактивный фактор РАКЕТЫ.
Если Беня таки выторгует нам 100 млрд дол, то цены в Киеве станут как в Монако.
Игра не кончена, пока игроки не сдались, а Беня серьезный игрок.
Если бабушка выторгует 100 ярдов, свитлопарковские стены разберут на баррикады
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vano80
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