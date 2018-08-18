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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:28
GoldFish написав: Frant написав: Vlad442 написав:
Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
это самая плохая инвестиция
"Будь яка теорія має право на існування" - як казав знайомий професор)))
Навіть не буду з Вами дискутувати)))
А то прийдеться мені доводити Вам, що Земля кругла, а не плоска, і обертається наколо Сонця, а не навпаки)))
Бажаю Вам побільше вдалих інвестицій: в біткоїн, в монгольський тугрик, в радянський рубль, в ПАММ-рахунки і т.д. і т.п.)))
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 26 лис, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:32
zzzzzz написав:hume
Пораспрашивал людей которые в теме. Оказывается это сам Микитась качает будку, потому-что его выкинули как использованное резиновое изделие ))
На самом деле Микитась был скорее свадебным генералом в Укрбуде, реально там рулили другие люди.
Уверен, что Прохожий нам многое может поведать...
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:37
hume написав: zzzzzz написав:hume
Пораспрашивал людей которые в теме. Оказывается это сам Микитась качает будку, потому-что его выкинули как использованное резиновое изделие ))
На самом деле Микитась был скорее свадебным генералом в Укрбуде, реально там рулили другие люди.
Уверен, что Прохожий нам многое может поведать...
Реальные решалы в Укрбуде Пелых и Якусевич.
Голова ради директорів ДП “Укрбуд” Пелих Ю.К
Генеральный підрядник ТОВ “Північно-український будівельний альянс” Якусевич А.Г
Живите своим умом!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:39
vano80 написав: investorkiev написав:
Кстати, появился еще один реактивный фактор РАКЕТЫ.
Если Беня таки выторгует нам 100 млрд дол, то цены в Киеве станут как в Монако.
Игра не кончена, пока игроки не сдались, а Беня серьезный игрок.
Если бабушка выторгует 100 ярдов, свитлопарковские стены разберут на баррикады
Против Бени? Очень сомневаюсь. Беня - это не сцыкливый и глупый ВФЯ
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:44
Frant написав: Vlad442 написав:
Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры?
В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы.
Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:02
Vlad442 написав: Frant написав: Vlad442 написав:
Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры?
В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы.
Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.
Такий смішний Влад442)))
Він навіть не знає, що 40 років назад , в СРСР, купити квартиру можна було хіба що в кооперативному будинку. І то - процедура була вельми непростою. Тому що бажаючих було дофіга. Так що "мєчти-мєчти, гдє ваша сладость?"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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