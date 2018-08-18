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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2426242724282429

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:28

  GoldFish написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.

Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.

это самая плохая инвестиция

"Будь яка теорія має право на існування" - як казав знайомий професор)))
Навіть не буду з Вами дискутувати)))
А то прийдеться мені доводити Вам, що Земля кругла, а не плоска, і обертається наколо Сонця, а не навпаки)))

Бажаю Вам побільше вдалих інвестицій: в біткоїн, в монгольський тугрик, в радянський рубль, в ПАММ-рахунки і т.д. і т.п.))) :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 26 лис, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:32

  zzzzzz написав:hume

Пораспрашивал людей которые в теме. Оказывается это сам Микитась качает будку, потому-что его выкинули как использованное резиновое изделие ))

На самом деле Микитась был скорее свадебным генералом в Укрбуде, реально там рулили другие люди.

Уверен, что Прохожий нам многое может поведать...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:37

  hume написав:
  zzzzzz написав:hume

Пораспрашивал людей которые в теме. Оказывается это сам Микитась качает будку, потому-что его выкинули как использованное резиновое изделие ))

На самом деле Микитась был скорее свадебным генералом в Укрбуде, реально там рулили другие люди.

Уверен, что Прохожий нам многое может поведать...

Реальные решалы в Укрбуде Пелых и Якусевич.

Голова ради директорів ДП “Укрбуд” Пелих Ю.К
Генеральный підрядник ТОВ “Північно-український будівельний альянс” Якусевич А.Г
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:39

  vano80 написав:
  investorkiev написав:Кстати, появился еще один реактивный фактор РАКЕТЫ.

Если Беня таки выторгует нам 100 млрд дол, то цены в Киеве станут как в Монако.

Игра не кончена, пока игроки не сдались, а Беня серьезный игрок.


Если бабушка выторгует 100 ярдов, свитлопарковские стены разберут на баррикады :mrgreen:


Против Бени? Очень сомневаюсь. Беня - это не сцыкливый и глупый ВФЯ
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:44

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.

Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.

Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры?
В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы.
Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:02

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.

Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.

Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры?
В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы.
Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.

Такий смішний Влад442)))
Він навіть не знає, що 40 років назад , в СРСР, купити квартиру можна було хіба що в кооперативному будинку. І то - процедура була вельми непростою. Тому що бажаючих було дофіга. Так що "мєчти-мєчти, гдє ваша сладость?" :roll:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:04

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.

Не тільки.
Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.

Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры?
В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы.
Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.

Когда как, вспомните, к примеру, 2008-2011 года, когда недвига рухнула с пиков, а золото выросло более чем вдвое.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:25

  zzzzzz написав:.. реально там рулили другие люди.
полагаю, без чемпионов по боксу не обошлось
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:48

  sequence написав:
  zzzzzz написав:.. реально там рулили другие люди.
полагаю, без чемпионов по боксу не обошлось

прокуроры тоже свою доляху получали.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Реальные решалы в Укрбуде Пелых и Якусевич.

Голова ради директорів ДП “Укрбуд” Пелих Ю.К
Генеральный підрядник ТОВ “Північно-український будівельний альянс” Якусевич А.Г

Новости по теме Укрбуда. Пртестовали против назначения нового Руководителя. Судя по плакатам, инициатор митинга-не Микитась
https://112.ua/politika/kucher--vor-vkladchiki-ukrbuda-vyshli-na-akciyu-protesta-516339.html
Люди утверждают, что назначение Кучера – это очередная коррупционная схема, ведь он тесно связан со скандальным застройщиком Максимом Микитасем (бывший руководитель "Укрбуда", – ред.), который находится под следствием по обвинению в организации строительной пирамиды и хищении средств вкладчиков.

"Кучер – это подельник Максима Микитася. Если его назначат на пост президента "Укрбуда", они вместе с Микитасем смогут и дальше обворовывать предприятие. Это означает, что 15 тысяч вкладчиков не увидят своих квартир", – рассказал активист Артем.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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