Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки. Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
это самая плохая инвестиция
"Будь яка теорія має право на існування" - як казав знайомий професор))) Навіть не буду з Вами дискутувати))) А то прийдеться мені доводити Вам, що Земля кругла, а не плоска, і обертається наколо Сонця, а не навпаки)))
Бажаю Вам побільше вдалих інвестицій: в біткоїн, в монгольський тугрик, в радянський рубль, в ПАММ-рахунки і т.д. і т.п.)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 26 лис, 2019 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки. Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры? В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы. Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.
Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки. Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры? В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы. Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.
Такий смішний Влад442))) Він навіть не знає, що 40 років назад , в СРСР, купити квартиру можна було хіба що в кооперативному будинку. І то - процедура була вельми непростою. Тому що бажаючих було дофіга. Так що "мєчти-мєчти, гдє ваша сладость?"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vlad442 написав:Единственный способ их хоть как-то сберечь в течении 40 лет это купить кооперативную квартиру или дом в черте города. Все остальные способы обнулили бы его сбережения.
Не тільки. Ще можна золота накупити було. Хоча би ювелірних виробів.
Чтобы сейчас сдать на лом вполцены? Чтобы где-то вынесли воры? В квартире/доме можно было жить все эти годы. В аренде она уже несколько раз окупилась бы. Золото, конечно, вариант, но так себе, недвижимость выигрывает с большим отрывом.
Когда как, вспомните, к примеру, 2008-2011 года, когда недвига рухнула с пиков, а золото выросло более чем вдвое.
Люди утверждают, что назначение Кучера – это очередная коррупционная схема, ведь он тесно связан со скандальным застройщиком Максимом Микитасем (бывший руководитель "Укрбуда", – ред.), который находится под следствием по обвинению в организации строительной пирамиды и хищении средств вкладчиков.
"Кучер – это подельник Максима Микитася. Если его назначат на пост президента "Укрбуда", они вместе с Микитасем смогут и дальше обворовывать предприятие. Это означает, что 15 тысяч вкладчиков не увидят своих квартир", – рассказал активист Артем.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s