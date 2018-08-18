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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2427242824292430

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:27

  Frant написав:Такий смішний Влад442)))
Він навіть не знає, що 40 років назад , в СРСР, купити квартиру можна було хіба що в кооперативному будинку. І то - процедура була вельми непростою. Тому що бажаючих було дофіга. Так що "мєчти-мєчти, гдє ваша сладость?" :roll:

Ага - а золота купити на 20 000 рублів було можна ...
Квартиру - кооперативну . Прописку треба було мати відповідну . Київ - або область . Хоч народ прописувався в якомусь прикиївському селі типа Чабанів за невеличку мзду і регулярно цю прописку продовжував ( можна було і тимчасову) . А будинок - без проблем особливих .
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:48

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Реальные решалы в Укрбуде Пелых и Якусевич.

Голова ради директорів ДП “Укрбуд” Пелих Ю.К
Генеральный підрядник ТОВ “Північно-український будівельний альянс” Якусевич А.Г

Новости по теме Укрбуда. Пртестовали против назначения нового Руководителя. Судя по плакатам, инициатор митинга-не Микитась
https://112.ua/politika/kucher--vor-vkladchiki-ukrbuda-vyshli-na-akciyu-protesta-516339.html
Люди утверждают, что назначение Кучера – это очередная коррупционная схема, ведь он тесно связан со скандальным застройщиком Максимом Микитасем (бывший руководитель "Укрбуда", – ред.), который находится под следствием по обвинению в организации строительной пирамиды и хищении средств вкладчиков.

"Кучер – это подельник Максима Микитася. Если его назначат на пост президента "Укрбуда", они вместе с Микитасем смогут и дальше обворовывать предприятие. Это означает, что 15 тысяч вкладчиков не увидят своих квартир", – рассказал активист Артем.



Тут нет точных данных. Все на уровне слухов. Но точно видно что кто-то дирижирует процессом и этот "кто-то" глубоко в теме.
Петиция например была создана в субботу, 23 ноября. А во вторник уже организованный митинг.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:26

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Реальные решалы в Укрбуде Пелых и Якусевич.

Голова ради директорів ДП “Укрбуд” Пелих Ю.К
Генеральный підрядник ТОВ “Північно-український будівельний альянс” Якусевич А.Г

Новости по теме Укрбуда. Пртестовали против назначения нового Руководителя. Судя по плакатам, инициатор митинга-не Микитась
https://112.ua/politika/kucher--vor-vkladchiki-ukrbuda-vyshli-na-akciyu-protesta-516339.html
Люди утверждают, что назначение Кучера – это очередная коррупционная схема, ведь он тесно связан со скандальным застройщиком Максимом Микитасем (бывший руководитель "Укрбуда", – ред.), который находится под следствием по обвинению в организации строительной пирамиды и хищении средств вкладчиков.

"Кучер – это подельник Максима Микитася. Если его назначат на пост президента "Укрбуда", они вместе с Микитасем смогут и дальше обворовывать предприятие. Это означает, что 15 тысяч вкладчиков не увидят своих квартир", – рассказал активист Артем.




вот это вброс гфна на вентилятор
-ИК, продолжайте в том же духе, побольше гфна и страданий...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:37

  Прохожий написав:вот это вброс гфна на вентилятор
-ИК, продолжайте в том же духе, побольше гфна и страданий...


Ошибаетесь, я как раз и пишу что эта акция заказухой попахивает и пытаюсь докопаться кому же она выгодна.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:18

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:вот это вброс гфна на вентилятор
-ИК, продолжайте в том же духе, побольше гфна и страданий...


Ошибаетесь, я как раз и пишу что эта акция заказухой попахивает и пытаюсь докопаться кому же она выгодна.

так это был комментарий на вброс -ИКа по выделенному выше
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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