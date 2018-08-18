Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Такий смішний Влад442))) Він навіть не знає, що 40 років назад , в СРСР, купити квартиру можна було хіба що в кооперативному будинку. І то - процедура була вельми непростою. Тому що бажаючих було дофіга. Так що "мєчти-мєчти, гдє ваша сладость?"
Ага - а золота купити на 20 000 рублів було можна ... Квартиру - кооперативну . Прописку треба було мати відповідну . Київ - або область . Хоч народ прописувався в якомусь прикиївському селі типа Чабанів за невеличку мзду і регулярно цю прописку продовжував ( можна було і тимчасову) . А будинок - без проблем особливих .
Люди утверждают, что назначение Кучера – это очередная коррупционная схема, ведь он тесно связан со скандальным застройщиком Максимом Микитасем (бывший руководитель "Укрбуда", – ред.), который находится под следствием по обвинению в организации строительной пирамиды и хищении средств вкладчиков.
"Кучер – это подельник Максима Микитася. Если его назначат на пост президента "Укрбуда", они вместе с Микитасем смогут и дальше обворовывать предприятие. Это означает, что 15 тысяч вкладчиков не увидят своих квартир", – рассказал активист Артем.
Тут нет точных данных. Все на уровне слухов. Но точно видно что кто-то дирижирует процессом и этот "кто-то" глубоко в теме. Петиция например была создана в субботу, 23 ноября. А во вторник уже организованный митинг.
Люди утверждают, что назначение Кучера – это очередная коррупционная схема, ведь он тесно связан со скандальным застройщиком Максимом Микитасем (бывший руководитель "Укрбуда", – ред.), которыйнаходится под следствием по обвинению в организации строительной пирамиды и хищении средств вкладчиков.
"Кучер – это подельник Максима Микитася. Если его назначат на пост президента "Укрбуда", они вместе с Микитасем смогут и дальше обворовывать предприятие. Это означает, что 15 тысяч вкладчиков не увидят своих квартир", – рассказал активист Артем.
вот это вброс гфна на вентилятор -ИК, продолжайте в том же духе, побольше гфна и страданий...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский