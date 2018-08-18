Та нет тут скорее Франт окажется прав, первичка будет дорожать в производстве а вторичка в хороших локациях подешевеют так что проще будет брать вторичка у метро.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та нет тут скорее Франт окажется прав, первичка будет дорожать в производстве а вторичка в хороших локациях подешевеют так что проще будет брать вторичка у метро.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:10
сливай жилье, бери золото
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проще доллары
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
|