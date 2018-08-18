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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2428242924302431

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 272
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По статистике в Киеве смертность превышает рождаемость. За остальную Украину и говорить страшно.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Опять Первый оказался прав: мы все умрем.
Та нет тут скорее Франт окажется прав, первичка будет дорожать в производстве а вторичка в хороших локациях подешевеют так что проще будет брать вторичка у метро.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Та нет тут скорее Франт окажется прав, первичка будет дорожать в производстве а вторичка в хороших локациях подешевеют так что проще будет брать вторичка у метро.

сливай жилье, бери золото
https://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4678&session=123&summary=B
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Та нет тут скорее Франт окажется прав, первичка будет дорожать в производстве а вторичка в хороших локациях подешевеют так что проще будет брать вторичка у метро.

сливай жилье, бери золото
https://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4678&session=123&summary=B
Проще доллары

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Оранжевый-хит сезона
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