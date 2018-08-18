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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2428242924302431

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ген уволил "самсебеархитектора"
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:16

  Мизантрóп написав:Ген уволил "самсебеархитектора"

Ну это же просто прекрасно. Настроение с утра подняли. Если халабуду демонтируют - вообще грейт сакцесс.
P.S. А что это за мешки на крыше?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:35

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:Ген уволил "самсебеархитектора"

Ну это же просто прекрасно. Настроение с утра подняли. Если халабуду демонтируют - вообще грейт сакцесс.
P.S. А что это за мешки на крыше?


Не спешите , нельзя вот так взять и сразу все снести.
На 2 декабря этот вопрос вынесут на комиссию))) А там глядишь каких-то 5-10 лет и вопрос будет решен, но это не точно))


https://biz.censor.net.ua/news/3161923/ ... oKrSiDXJA8

Сам НЕПОП об этом заявил !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доллар продолжает падать.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:41

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.

Упс. переворот на рынке аренды? 30% за 1,5 года? 20% годовых? Лендлорды в курсе?

Не парьтесь. Завтра МанСити принимает Шахтёр. Шахта гарантированно проиграет, Тайсон и Марлос на игру не поехали. Потому меняйте котлету на гривас и бегом ставьте на победу МанСити. 16% за день, 5 840 % годовых. Всяким Респектам такое только снится.

ну как, ставка сыграла?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:48

  Оранжевый-хит сезона написав:Доллар продолжает падать.

и карта поперла :!:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:49

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.

Упс. переворот на рынке аренды? 30% за 1,5 года? 20% годовых? Лендлорды в курсе?

Не парьтесь. Завтра МанСити принимает Шахтёр. Шахта гарантированно проиграет, Тайсон и Марлос на игру не поехали. Потому меняйте котлету на гривас и бегом ставьте на победу МанСити. 16% за день, 5 840 % годовых. Всяким Респектам такое только снится.

ну как, ставка сыграла?


яйки нада. а их нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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