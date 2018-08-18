Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.
Упс. переворот на рынке аренды? 30% за 1,5 года? 20% годовых? Лендлорды в курсе?
Не парьтесь. Завтра МанСити принимает Шахтёр. Шахта гарантированно проиграет, Тайсон и Марлос на игру не поехали. Потому меняйте котлету на гривас и бегом ставьте на победу МанСити. 16% за день, 5 840 % годовых. Всяким Респектам такое только снится.
ну как, ставка сыграла?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав:Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.
Упс. переворот на рынке аренды? 30% за 1,5 года? 20% годовых? Лендлорды в курсе?
Не парьтесь. Завтра МанСити принимает Шахтёр. Шахта гарантированно проиграет, Тайсон и Марлос на игру не поехали. Потому меняйте котлету на гривас и бегом ставьте на победу МанСити. 16% за день, 5 840 % годовых. Всяким Респектам такое только снится.
ну как, ставка сыграла?
яйки нада. а их нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
investorkiev написав:Хз шо будет через 1.5 года, но за это время я верну себе 30% своих инвестиций просто арендой.
Упс. переворот на рынке аренды? 30% за 1,5 года? 20% годовых? Лендлорды в курсе?
Не парьтесь. Завтра МанСити принимает Шахтёр. Шахта гарантированно проиграет, Тайсон и Марлос на игру не поехали. Потому меняйте котлету на гривас и бегом ставьте на победу МанСити. 16% за день, 5 840 % годовых. Всяким Респектам такое только снится.