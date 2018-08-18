в качестве дешевой лотерейки купил опцинов на форд по 4 цента
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:06
в качестве дешевой лотерейки купил опцинов на форд по 4 цента
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 27 лис, 2019 15:18
Суд постановил снести лишние этажи "дома-монстра" на Подоле
Живите своим умом!
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Площа введеного в експлуатацію житла зросла на 48% — Держстат
СЕРЕДА, 27 ЛИСТОПАДА 2019, 14:53
4 ПЕРЕГЛЯДИ 1
У січні-вересні 2019 року загальна площа прийнятого у експлуатацію житла, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилась на 48%, до 7,743 млн квадратних метрів.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зазначається, що обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості - 4,799 млн квадратних метрів (62%), у сільській - 2,94 млн квадратних метрів (38%).
Усього ввели в експлуатацію 87 374 квартир, середня площа 1 квартири - 88,6 квадратних метрів.
У міській місцевості прийнято в експлуатацію 61,5 тис квартир (70,3% загальної кількості), у сільській – 25,9 тис квартир (29,7%).
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, дефицит жилья растет. Вечная ценность все-таки.
В 2015 было 22,6кв.м./человека
в 2016 было 22,0кв.м/человека
в 2017 было 21,9кв.м./человека
в 2018 было 21,8кв.м./человека
Тенденция очевидна.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:39
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:28
слава Б-гу вы на форуме и насколько понимаю не воспользовались своим же советом)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:45
Стоимость м2 - 17 тыс $
А сколько Киев продал земли через аукционы ?
Конговец, скажите пожалуйста, сколько киевской земли продали через аукционы ?
Живите своим умом!
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