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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2429243024312432

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:06

  Oak написав:Не зашла ставочка.

...
Ветка прогнозистов :)


в качестве дешевой лотерейки купил опцинов на форд по 4 цента :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:18

Суд постановил снести лишние этажи "дома-монстра" на Подоле
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/27/7233179/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Площа введеного в експлуатацію житла зросла на 48% — Держстат
СЕРЕДА, 27 ЛИСТОПАДА 2019, 14:53
4 ПЕРЕГЛЯДИ 1


У січні-вересні 2019 року загальна площа прийнятого у експлуатацію житла, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилась на 48%, до 7,743 млн квадратних метрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості - 4,799 млн квадратних метрів (62%), у сільській - 2,94 млн квадратних метрів (38%).

Усього ввели в експлуатацію 87 374 квартир, середня площа 1 квартири - 88,6 квадратних метрів.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 61,5 тис квартир (70,3% загальної кількості), у сільській – 25,9 тис квартир (29,7%).
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:середня площа 1 квартири - 88,6 квадратних метрів


ниче себе площадь, и это СРЕДНЯЯ.
Что, времена Юща вернулись, когда двушка была 80-90 квадратов, а трешка - 120-130?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, дефицит жилья растет. Вечная ценность все-таки.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1

В 2015 было 22,6кв.м./человека
в 2016 было 22,0кв.м/человека
в 2017 было 21,9кв.м./человека
в 2018 было 21,8кв.м./человека

Тенденция очевидна.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
У міській місцевості прийнято в експлуатацію 61,5 тис квартир (70,3% загальної кількості), у сільській – 25,9 тис квартир (29,7%).


А мені це більше подобається - про сільську місцевість ...
Тому і не росте площа на 1 мешканця Києва - бо вони ж в селах он будують ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ну как, ставка сыграла?

конечно сыграла! В ящик!!! :mrgreen:

Спорт непредсказуем
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:28

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:ну как, ставка сыграла?

конечно сыграла! В ящик!!! :mrgreen:

Спорт непредсказуем

слава Б-гу вы на форуме и насколько понимаю не воспользовались своим же советом)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:45

Власти Гонконга продали участок земли, располагающийся по соседству с самым высоким зданием специального района КНР, за рекордные 42 млрд гонконгских долларов ($5 млрд) на правительственном аукционе.

Тендер на участок, располагающийся рядом со станцией скоростных поездов Западный Коулун, выиграла компания Sun Hung Kai Properties Ltd.

Аналитики оценивали стоимость участка в диапазоне от $4 млрд до $12 млрд в преддверии аукциона. Таким образом, сумма сделки находится на нижней границе диапазона.

На участке будут построены офисные здания, отель и торговый центр. Ожидается, что общая площадь помещений составит 294 тыс. кв. метров. Участок прилегает к самому высокому зданию в Гонконге, Международному коммерческому центру, которым также владеет Sun Hung Kai.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда власти продали жилой участок на месте старого аэропорта Кай Так за $3,2 млрд.


Стоимость м2 - 17 тыс $

А сколько Киев продал земли через аукционы ?
Конговец, скажите пожалуйста, сколько киевской земли продали через аукционы ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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