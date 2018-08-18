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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:26

  zzzzzz написав:
Власти Гонконга продали участок земли, располагающийся по соседству с самым высоким зданием специального района КНР, за рекордные 42 млрд гонконгских долларов ($5 млрд) на правительственном аукционе.

Тендер на участок, располагающийся рядом со станцией скоростных поездов Западный Коулун, выиграла компания Sun Hung Kai Properties Ltd.

Аналитики оценивали стоимость участка в диапазоне от $4 млрд до $12 млрд в преддверии аукциона. Таким образом, сумма сделки находится на нижней границе диапазона.

На участке будут построены офисные здания, отель и торговый центр. Ожидается, что общая площадь помещений составит 294 тыс. кв. метров. Участок прилегает к самому высокому зданию в Гонконге, Международному коммерческому центру, которым также владеет Sun Hung Kai.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда власти продали жилой участок на месте старого аэропорта Кай Так за $3,2 млрд.


Стоимость м2 - 17 тыс $

А сколько Киев продал земли через аукционы ?
?

зед поднял упавшее знамя Захар_а
давайте еще 100500раз перетрем тему "если землю в Киеве продавать по рынку на аукционах то себестоимость строительства квартир снизится и плотность(высотность) застройки снизится тоже... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:33

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Вы только не удивляйтесь что мосты ремонтируют по 5 лет, дороги кроме центральных улиц в полной ЖЖЖ. Про метро , строительство детских садов, школ нужно напоминать ? - На все это нужны деньги !!

Сколько автомобильных развязок, тонелей было построено за последние годы ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:10

zzzzzz
давайте ближе к теме ветки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:58

По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:01

Очень рад за знакомого - будет повод сходить посмотреть как оно - в комплексе-мечте. И очень жалею, что не купил па1000 у КГС однушку в 3м доме.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:27

  Прохожий написав:зед поднял упавшее знамя Захар_а
давайте еще 100500раз перетрем тему "если землю в Киеве продавать по рынку на аукционах то себестоимость строительства квартир снизится и плотность(высотность) застройки снизится тоже... :mrgreen:

Землю в Киеве раздади депутантам киевзрады, которые благополучно берут дань с торговцев, которые на ней торгуют.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:30

  airmax78 написав:По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.


Похоже на Рекламу.

Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:35

  artlife написав:
  airmax78 написав:По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.


Похоже на Рекламу.

Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.

Больше 100 куе за 2-ку? Они там явно не в себе. С такими ценами застройщикам пипец. Продажи будут единичными. Может быть. На праздник. Кто-то с перепою.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:44

  artlife написав:
  airmax78 написав:По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.


Похоже на Рекламу.

Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.

Похоже на Европу. И из всего, что на сегодняшний день есть в Киеве - это самое близкое к центру за вменяемые деньги, что похоже на Европу. ФТ и Юнити (еще строить и строить) - сильно дальше.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:48

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.


Похоже на Рекламу.

Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.

Больше 100 куе за 2-ку? Они там явно не в себе. С такими ценами застройщикам пипец. Продажи будут единичными. Может быть. На праздник. Кто-то с перепою.

Не, норм. Торговались с Сагой, вроде давали скидку в 15%, а в последний момент раз и спрыгнули - грят скидка будет не 15%, а 10%. Это при том что цены в гривнах. Раскупает народ Рыбальский потихоньку.
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