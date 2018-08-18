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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 лис, 2019 20:26
зед
zzzzzz написав:
Власти Гонконга продали участок земли, располагающийся по соседству с самым высоким зданием специального района КНР, за рекордные 42 млрд гонконгских долларов ($5 млрд) на правительственном аукционе.
Тендер на участок, располагающийся рядом со станцией скоростных поездов Западный Коулун, выиграла компания Sun Hung Kai Properties Ltd.
Аналитики оценивали стоимость участка в диапазоне от $4 млрд до $12 млрд в преддверии аукциона. Таким образом, сумма сделки находится на нижней границе диапазона.
На участке будут построены офисные здания, отель и торговый центр. Ожидается, что общая площадь помещений составит 294 тыс. кв. метров. Участок прилегает к самому высокому зданию в Гонконге, Международному коммерческому центру, которым также владеет Sun Hung Kai.
Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда власти продали жилой участок на месте старого аэропорта Кай Так за $3,2 млрд.
Стоимость м2 - 17 тыс $
А сколько Киев продал земли через аукционы ?
?
поднял упавшее знамя Захар_а
давайте еще 100500раз перетрем тему "если землю в Киеве продавать по рынку на аукционах то себестоимость строительства квартир снизится и плотность(высотность) застройки снизится тоже...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 27 лис, 2019 20:33
Прохожий
Вы только не удивляйтесь что мосты ремонтируют по 5 лет, дороги кроме центральных улиц в полной ЖЖЖ. Про метро , строительство детских садов, школ нужно напоминать ? - На все это нужны деньги !!
Сколько автомобильных развязок, тонелей было построено за последние годы ?
Живите своим умом!
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:10
zzzzzz
давайте ближе к теме ветки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:58
По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:01
Очень рад за знакомого - будет повод сходить посмотреть как оно - в комплексе-мечте. И очень жалею, что не купил па1000 у КГС однушку в 3м доме.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:27
Прохожий написав:зед
поднял упавшее знамя Захар_а
давайте еще 100500раз перетрем тему "если землю в Киеве продавать по рынку на аукционах то себестоимость строительства квартир снизится и плотность(высотность) застройки снизится тоже...
Землю в Киеве раздади депутантам киевзрады, которые благополучно берут дань с торговцев, которые на ней торгуют.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:30
airmax78 написав:
По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
Похоже на Рекламу.
Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:35
artlife написав: airmax78 написав:
По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
Похоже на Рекламу.
Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.
Больше 100 куе за 2-ку? Они там явно не в себе. С такими ценами застройщикам пипец. Продажи будут единичными. Может быть. На праздник. Кто-то с перепою.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:44
artlife написав: airmax78 написав:
По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
Похоже на Рекламу.
Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.
Похоже на Европу. И из всего, что на сегодняшний день есть в Киеве - это самое близкое к центру за вменяемые деньги, что похоже на Европу. ФТ и Юнити (еще строить и строить) - сильно дальше.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 22:48
hxbbgaf написав: artlife написав: airmax78 написав:
По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
Похоже на Рекламу.
Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.
Больше 100 куе за 2-ку? Они там явно не в себе. С такими ценами застройщикам пипец. Продажи будут единичными. Может быть. На праздник. Кто-то с перепою.
Не, норм. Торговались с Сагой, вроде давали скидку в 15%, а в последний момент раз и спрыгнули - грят скидка будет не 15%, а 10%. Это при том что цены в гривнах. Раскупает народ Рыбальский потихоньку.
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