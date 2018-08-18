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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:59
Вкладчик1234 написав:
Ремонт от Флая
Правильно так:
Ремонт от Флая © ™
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:08
Serg-ik написав: Прохожий написав:
ну как, ставка сыграла?
конечно сыграла! В ящик!!!
Спорт непредсказуем
Серж, лучше реально вложитесь в бетон и спите спокойно. Вы же видите что ваши собственные советы к чему приводят...
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investorkiev
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:34
Какой то спад в бизнесе наметился. Хотя странно.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:49
investorkiev написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
ну как, ставка сыграла?
конечно сыграла! В ящик!!!
Спорт непредсказуем
Серж, лучше реально вложитесь в бетон и спите спокойно. Вы же видите что ваши собственные советы к чему приводят...
с таким же макаром можно в Укрссиббанк под 5.6% в гривне. Недвига дает 5-7% в гривне!
ну или в течении 10-30 лет может выиграть недвига. А может и не выиграть!ЛУЧШЕ в S&P-500 на 10-20 лет!
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: Чет 28 лис, 2019 00:09
hxbbgaf написав: artlife написав: airmax78 написав:
По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
Похоже на Рекламу.
Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.
Больше 100 куе за 2-ку? Они там явно не в себе. С такими ценами застройщикам пипец. Продажи будут единичными. Может быть. На праздник. Кто-то с перепою.
Чи купили безбалконну "гостінку" на Ушинського за півціни???
Вона вас чекає!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 28 лис, 2019 00:57
proftpd66 написав:
с таким же макаром можно в Укрссиббанк под 5.6% в гривне. Недвига дает 5-7% в гривне!
ну или в течении 10-30 лет может выиграть недвига. А может и не выиграть!ЛУЧШЕ в S&P-500 на 10-20 лет!
Ну, выросший в 5 раз за 10 лет мегапузырь, может, и не лучше, а вот серебро самое то.
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hxbbgaf
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