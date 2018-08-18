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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2431243224332434

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:59

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Не знаю как прокомментить: https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-rybal ... 04fc2bb2a3

Ремонт от Флая :)

Правильно так:
Ремонт от Флая © ™
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:08

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:ну как, ставка сыграла?

конечно сыграла! В ящик!!! :mrgreen:

Спорт непредсказуем


Серж, лучше реально вложитесь в бетон и спите спокойно. Вы же видите что ваши собственные советы к чему приводят...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какой то спад в бизнесе наметился. Хотя странно.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:49

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:ну как, ставка сыграла?

конечно сыграла! В ящик!!! :mrgreen:

Спорт непредсказуем


Серж, лучше реально вложитесь в бетон и спите спокойно. Вы же видите что ваши собственные советы к чему приводят...


с таким же макаром можно в Укрссиббанк под 5.6% в гривне. Недвига дает 5-7% в гривне!

ну или в течении 10-30 лет может выиграть недвига. А может и не выиграть!

ЛУЧШЕ в S&P-500 на 10-20 лет!
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:09

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.


Похоже на Рекламу.

Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.

Больше 100 куе за 2-ку? Они там явно не в себе. С такими ценами застройщикам пипец. Продажи будут единичными. Может быть. На праздник. Кто-то с перепою.

Чи купили безбалконну "гостінку" на Ушинського за півціни???
Вона вас чекає!
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:57

  proftpd66 написав:с таким же макаром можно в Укрссиббанк под 5.6% в гривне. Недвига дает 5-7% в гривне!
ну или в течении 10-30 лет может выиграть недвига. А может и не выиграть!
ЛУЧШЕ в S&P-500 на 10-20 лет!

Ну, выросший в 5 раз за 10 лет мегапузырь, может, и не лучше, а вот серебро самое то.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 01:28

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:с таким же макаром можно в Укрссиббанк под 5.6% в гривне. Недвига дает 5-7% в гривне!
ну или в течении 10-30 лет может выиграть недвига. А может и не выиграть!
ЛУЧШЕ в S&P-500 на 10-20 лет!

Ну, выросший в 5 раз за 10 лет мегапузырь, может, и не лучше, а вот серебро самое то.


Золото, биток, серебро и металы могут улететь если будет кризис.
Мы не знаем своего будущего. Если будет кризис настоящий, а может быть что его не будет в течении 40 лет.

Разве что промышленные металлы можно купить, цена на которые растет, если растет экономика.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
Усього ввели в експлуатацію 87 374 квартир, середня площа 1 квартири - 88,6 квадратних метрів.



Средняя включая одноквартирные дома. Если смотреть только многоквартирные, то средняя площадь 59 м.
Бывалый
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