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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:08
Serg-ik написав: Прохожий написав:
ну как, ставка сыграла?
конечно сыграла! В ящик!!!
Спорт непредсказуем
Серж, лучше реально вложитесь в бетон и спите спокойно. Вы же видите что ваши собственные советы к чему приводят...
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investorkiev
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:34
Какой то спад в бизнесе наметился. Хотя странно.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 27 лис, 2019 23:49
investorkiev написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
ну как, ставка сыграла?
конечно сыграла! В ящик!!!
Спорт непредсказуем
Серж, лучше реально вложитесь в бетон и спите спокойно. Вы же видите что ваши собственные советы к чему приводят...
с таким же макаром можно в Укрссиббанк под 5.6% в гривне. Недвига дает 5-7% в гривне!
ну или в течении 10-30 лет может выиграть недвига. А может и не выиграть!ЛУЧШЕ в S&P-500 на 10-20 лет!
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Додано: Чет 28 лис, 2019 00:09
hxbbgaf написав: artlife написав: airmax78 написав:
По теме ветки: знакомый купил 2ку в Рыбальском. Па 35К за метр в готовом доме. Обыскал всё. Уже готов был Львовский квартал покупать (с трудом отговорил). Выбор готового, приличного 2к за +/-100куе (в пределах 1600 за метр) не в ипенях - очень ограниченный.
Похоже на Рекламу.
Посмотрел на карту. Рядом приём металлолома, ремонт глушителей, шиномонтаж, какие-то ангары и гаражи.
Больше 100 куе за 2-ку? Они там явно не в себе. С такими ценами застройщикам пипец. Продажи будут единичными. Может быть. На праздник. Кто-то с перепою.
Чи купили безбалконну "гостінку" на Ушинського за півціни???
Вона вас чекає!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 28 лис, 2019 08:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Усього ввели в експлуатацію 87 374 квартир, середня площа 1 квартири - 88,6 квадратних метрів.
Средняя включая одноквартирные дома. Если смотреть только многоквартирные, то средняя площадь 59 м.
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Бывалый
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:34
Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.
Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:18
Первый написав:
Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.
Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!
Всім процвітання!
Как в старые советские времена: чтобы выехать из страны, покупаешь путевку в круиз и теряешься в одном из портов. А если судно никуда не заходит - сигаешь ночью за борт и плывешь до ближайшего иностранного берега.
Дожились.
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airmax78
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:22
airmax78 написав: Первый написав:
Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.
Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!
Всім процвітання!
Как в старые советские времена: чтобы выехать из страны, покупаешь путевку в круиз и теряешься в одном из портов. А если судно никуда не заходит - сигаешь ночью за борт и плывешь до ближайшего иностранного берега.
Дожились.
Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.
Желаю, чтобы все!
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Oak
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:00
Oak написав: airmax78 написав:
Как в старые советские времена: чтобы выехать из страны, покупаешь путевку в круиз и теряешься в одном из портов. А если судно никуда не заходит - сигаешь ночью за борт и плывешь до ближайшего иностранного берега.
Дожились.
Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.
Желаю, чтобы все!
Ехать туда чтобы работать? Работать и здесь можно. Давайте как-то без "работать". Нет таких сайтов, чтобы можно было полазить и уехать просто, не на работу?
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airmax78
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:01
airmax78 написав:
Ехать туда чтобы работать? Работать и здесь можно. Давайте как-то без "работать". Нет таких сайтов, чтобы можно было полазить и уехать просто, не на работу?
Busfor в помощь
А, не, есть еще сайты по продаже румынского гражданства. Или по нахождению польских корней.
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Gastarbaiter
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