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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2432243324342435

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:12

  Oak написав:Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.

Желаю, чтобы все!

Вывсеврети! На самом деле, щуцинские лендлорды и работодатели уже ощущают на своей шкуре последствия установки украинской ракеты на старт. Украинцы, воодушевленные небывалым укрепляжем гривны, массово увольняются и освобождают арендуемую жилплощадь. Польское правительство задумывается о предоставлении безвиза таджикам и бангладешцам, чтобы хоть как-то компенсировать отток рабочей силы. Пока таджики не приехали, котировки сараев в огородах начали неуклонное снижение, граничащее с паникой.
Авиакомпании, воспользовавшись ажиотажем, взвинтили цены на билеты в Украину.
Судя по динамике роста реальных доходов киевлян, до достижения уровней Швейцарии и Люксембурга осталось каких-то 2-3 года. Нужно успеть вскочить хотя бы в грузовой отсек ракеты.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:35

  Gastarbaiter написав:
  Oak написав:Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.

Желаю, чтобы все!

Вывсеврети! На самом деле, щуцинские лендлорды и работодатели уже ощущают на своей шкуре последствия установки украинской ракеты на старт. Украинцы, воодушевленные небывалым укрепляжем гривны, массово увольняются и освобождают арендуемую жилплощадь. Польское правительство задумывается о предоставлении безвиза таджикам и бангладешцам, чтобы хоть как-то компенсировать отток рабочей силы. Пока таджики не приехали, котировки сараев в огородах начали неуклонное снижение, граничащее с паникой.
Авиакомпании, воспользовавшись ажиотажем, взвинтили цены на билеты в Украину.
Судя по динамике роста реальных доходов киевлян, до достижения уровней Швейцарии и Люксембурга осталось каких-то 2-3 года. Нужно успеть вскочить хотя бы в грузовой отсек ракеты.

Також росіяни, прибалти і навіть німці - стали їхати в Україну на заробки!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:14

  Frant написав:
  Gastarbaiter написав:
  Oak написав:Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.

Желаю, чтобы все!

Вывсеврети! На самом деле, щуцинские лендлорды и работодатели уже ощущают на своей шкуре последствия установки украинской ракеты на старт. Украинцы, воодушевленные небывалым укрепляжем гривны, массово увольняются и освобождают арендуемую жилплощадь. Польское правительство задумывается о предоставлении безвиза таджикам и бангладешцам, чтобы хоть как-то компенсировать отток рабочей силы. Пока таджики не приехали, котировки сараев в огородах начали неуклонное снижение, граничащее с паникой.
Авиакомпании, воспользовавшись ажиотажем, взвинтили цены на билеты в Украину.
Судя по динамике роста реальных доходов киевлян, до достижения уровней Швейцарии и Люксембурга осталось каких-то 2-3 года. Нужно успеть вскочить хотя бы в грузовой отсек ракеты.

Також росіяни, прибалти і навіть німці - стали їхати в Україну на заробки!

Прапор на соседней ветке вчера докладывал шо в Украине работают 10 тыс. граждан США , пока.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:15

  Первый написав:Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.

Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!




Всім процвітання!


Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой :mrgreen:
Оно будет и гривная будет 10-15.

Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.

Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.

Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.


Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:34

  proftpd66 написав:Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:

Це щось дешево ... В Коломиї продають 77 м за 31 000 голі стіни майже в центрі ... 94 м - 32 000 аналогічна - тільки трошки далі від центру ... Ну - це хотілки , але не набагато дешевше - щоб купили ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:35

  proftpd66 написав:
  Первый написав:Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.

Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!




Всім процвітання!


Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой :mrgreen:
Оно будет и гривная будет 10-15.

Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.

Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.

Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.


Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:

Попробуй накопи эти $33к, а еще ведь хотя бы $5к на ремонт надо оставить. $12.5к - честная цена. Так чтобы трешка с ремонтом в премиум сегменте укладывалась в 20ку. В экономе - $7.5К максимум (с нормальным ремонтом, техникой и мебелью). Однуха - $3352.51
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:40

airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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