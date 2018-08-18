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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:12
Oak написав:
Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.
Желаю, чтобы все!
Вывсеврети! На самом деле, щуцинские лендлорды и работодатели уже ощущают на своей шкуре последствия установки украинской ракеты на старт. Украинцы, воодушевленные небывалым укрепляжем гривны, массово увольняются и освобождают арендуемую жилплощадь. Польское правительство задумывается о предоставлении безвиза таджикам и бангладешцам, чтобы хоть как-то компенсировать отток рабочей силы. Пока таджики не приехали, котировки сараев в огородах начали неуклонное снижение, граничащее с паникой.
Авиакомпании, воспользовавшись ажиотажем, взвинтили цены на билеты в Украину.
Судя по динамике роста реальных доходов киевлян, до достижения уровней Швейцарии и Люксембурга осталось каких-то 2-3 года. Нужно успеть вскочить хотя бы в грузовой отсек ракеты.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 28 лис, 2019 13:35
Gastarbaiter написав: Oak написав:
Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.
Желаю, чтобы все!
Вывсеврети! На самом деле, щуцинские лендлорды и работодатели уже ощущают на своей шкуре последствия установки украинской ракеты на старт. Украинцы, воодушевленные небывалым укрепляжем гривны, массово увольняются и освобождают арендуемую жилплощадь. Польское правительство задумывается о предоставлении безвиза таджикам и бангладешцам, чтобы хоть как-то компенсировать отток рабочей силы. Пока таджики не приехали, котировки сараев в огородах начали неуклонное снижение, граничащее с паникой.
Авиакомпании, воспользовавшись ажиотажем, взвинтили цены на билеты в Украину.
Судя по динамике роста реальных доходов киевлян, до достижения уровней Швейцарии и Люксембурга осталось каких-то 2-3 года. Нужно успеть вскочить хотя бы в грузовой отсек ракеты.
Також росіяни, прибалти і навіть німці - стали їхати в Україну на заробки!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:14
Frant написав: Gastarbaiter написав: Oak написав:
Да, но нет.
Если немного знаешь английский, можно полазить по сайтам работы в Чехии/Польше. Найти работу, пособеседоваться по скайпу и купить билет в один конец. По времени ехать, как в былые времена в крым.
Канада пылесосит мигрантов своми программами.
Было бы желание. А оно есть у многих, т.к. общество маргинализируется.
Желаю, чтобы все!
Вывсеврети! На самом деле, щуцинские лендлорды и работодатели уже ощущают на своей шкуре последствия установки украинской ракеты на старт. Украинцы, воодушевленные небывалым укрепляжем гривны, массово увольняются и освобождают арендуемую жилплощадь. Польское правительство задумывается о предоставлении безвиза таджикам и бангладешцам, чтобы хоть как-то компенсировать отток рабочей силы. Пока таджики не приехали, котировки сараев в огородах начали неуклонное снижение, граничащее с паникой.
Авиакомпании, воспользовавшись ажиотажем, взвинтили цены на билеты в Украину.
Судя по динамике роста реальных доходов киевлян, до достижения уровней Швейцарии и Люксембурга осталось каких-то 2-3 года. Нужно успеть вскочить хотя бы в грузовой отсек ракеты.
Також росіяни, прибалти і навіть німці - стали їхати в Україну на заробки!
Прапор на соседней ветке вчера докладывал шо в Украине работают 10 тыс. граждан США , пока.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:15
Первый написав:
Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.
Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!
Всім процвітання!
Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой
Оно будет и гривная будет 10-15.
Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.
Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.
Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:34
proftpd66 написав:
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
Це щось дешево ... В Коломиї продають 77 м за 31 000 голі стіни майже в центрі ... 94 м - 32 000 аналогічна - тільки трошки далі від центру ... Ну - це хотілки , але не набагато дешевше - щоб купили ...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:35
proftpd66 написав: Первый написав:
Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.
Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!
Всім процвітання!
Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой
Оно будет и гривная будет 10-15.
Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.
Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.
Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
Попробуй накопи эти $33к, а еще ведь хотя бы $5к на ремонт надо оставить. $12.5к - честная цена. Так чтобы трешка с ремонтом в премиум сегменте укладывалась в 20ку. В экономе - $7.5К максимум (с нормальным ремонтом, техникой и мебелью). Однуха - $3352.51
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airmax78
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