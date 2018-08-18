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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:34
proftpd66 написав:
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
Це щось дешево ... В Коломиї продають 77 м за 31 000 голі стіни майже в центрі ... 94 м - 32 000 аналогічна - тільки трошки далі від центру ... Ну - це хотілки , але не набагато дешевше - щоб купили ...
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:35
proftpd66 написав: Первый написав:
Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.
Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!
Всім процвітання!
Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой
Оно будет и гривная будет 10-15.
Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.
Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.
Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
Попробуй накопи эти $33к, а еще ведь хотя бы $5к на ремонт надо оставить. $12.5к - честная цена. Так чтобы трешка с ремонтом в премиум сегменте укладывалась в 20ку. В экономе - $7.5К максимум (с нормальным ремонтом, техникой и мебелью). Однуха - $3352.51
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:40
airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:14
proftpd66 написав:airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
Так а я о чем? Земли - валом, себестоимость копеечная, строители украинские работают за 12 грн. в день + бутылка кефира. Строй 40-этажные стены, да продавай по $3352.51 за однушку - получай свою прибыль. Нет же, хотят построить за 35 долл. США квадратный метр, а продать за 800 долл. США. Х*р им!
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:16
proftpd66 написав: Первый написав:
Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.
Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!
Всім процвітання!
Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой
Оно будет и гривная будет 10-15.
Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.
Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.
Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
Не осилил. Плачу.
Хочу в польщу на клюбніккккуууууу
Зи двуха в Києві коштує 30 куе. А повинна тисяч 15. Не більше
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:27
proftpd66 написав:airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:30
proftpd66 написав:
Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой
Оно будет и гривная будет 10-15.
Что за гон? Может, до нуля упадет? Разве что если бакс отменят.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:47
hxbbgaf написав: proftpd66 написав:airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.
Кроме Троещины и Борщаговки тоже есть жизнь
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:50
hxbbgaf написав: proftpd66 написав:airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.
Чому ж нічого не купляєте???
Мінімум цін "вторинки" ми пройшли в 2017-2018.
Пора продати запаси срібла, міді і чавуну, і купити собі житло! ні??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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