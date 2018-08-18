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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2432243324342435

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:34

  proftpd66 написав:Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:

Це щось дешево ... В Коломиї продають 77 м за 31 000 голі стіни майже в центрі ... 94 м - 32 000 аналогічна - тільки трошки далі від центру ... Ну - це хотілки , але не набагато дешевше - щоб купили ...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:35

  proftpd66 написав:
  Первый написав:Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.

Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!




Всім процвітання!


Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой :mrgreen:
Оно будет и гривная будет 10-15.

Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.

Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.

Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.


Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:

Попробуй накопи эти $33к, а еще ведь хотя бы $5к на ремонт надо оставить. $12.5к - честная цена. Так чтобы трешка с ремонтом в премиум сегменте укладывалась в 20ку. В экономе - $7.5К максимум (с нормальным ремонтом, техникой и мебелью). Однуха - $3352.51
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:40

airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:14

  proftpd66 написав:airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.

Так а я о чем? Земли - валом, себестоимость копеечная, строители украинские работают за 12 грн. в день + бутылка кефира. Строй 40-этажные стены, да продавай по $3352.51 за однушку - получай свою прибыль. Нет же, хотят построить за 35 долл. США квадратный метр, а продать за 800 долл. США. Х*р им!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Первый написав:Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.
З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.
Електрики працюють за їжу.
Паніка.

Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!




Всім процвітання!


Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой :mrgreen:
Оно будет и гривная будет 10-15.

Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.

Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.

Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.


Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:


Не осилил. Плачу.

Хочу в польщу на клюбніккккуууууу


Зи двуха в Києві коштує 30 куе. А повинна тисяч 15. Не більше


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:27

  proftpd66 написав:airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.

В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:30

  proftpd66 написав:Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой :mrgreen:
Оно будет и гривная будет 10-15.

Что за гон? Может, до нуля упадет? Разве что если бакс отменят.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:47

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.

В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.

Кроме Троещины и Борщаговки тоже есть жизнь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:50

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.

В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.

Чому ж нічого не купляєте???
Мінімум цін "вторинки" ми пройшли в 2017-2018.
Пора продати запаси срібла, міді і чавуну, і купити собі житло! ні?? :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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