proftpd66 написав:

Первый написав: Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.

З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.

Електрики працюють за їжу.

Паніка.



Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!









Всім процвітання! Всім привіт. Здається ми дійшли до краю.З любого утюга про розпродаж. Бізнес розпродається і виїжджає. Пробки з виїзжджаючих зашкалюють. Квитків не вистачає. Знайомі навіть туристичну путівку купили, щоб хоч якось виїхати.Електрики працюють за їжу.Паніка.Ми Всі ПОМРЕМО!!!!!!!Всім процвітання!

Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкойОно будет и гривная будет 10-15.Гривна переоценена, даже индекс мака, если будет драйв экономике то гривна, упадет 10-12. Вы вложились в недвигу когда курс будет 28.Потеря в гривневом эквиваленте 50-70%. Читая потеря.Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве