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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:36
Frant написав:
Чому ж нічого не купляєте???
чекає чорної п,ятниці
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Чет 28 лис, 2019 16:56
proftpd66 написав:
Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
О, Писяголов, это же ты контрабандист сдаёшь на Печерске двуху за 5 кгрн? Тут люди паркинги пи этой цене сдают
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:16
Мизантрóп написав: Frant написав:
Чому ж нічого не купляєте???
чекає чорної п,ятниці
Безбалконної "гостінки" на Борщагівці за 1/4 від нинішньої ціни, тому що 1/2 - то вельми дорого для нього)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:23
hxbbgaf написав:
В каком мире вы живете?
proftpd66 написав:airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.
Спросил квартирант , начитавшись телевизора и отсчитывая сумму перед приходом дня оплаты аренды.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:37
airmax78 написав:
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Похоже на Европу. И из всего, что на сегодняшний день есть в Киеве - это самое близкое к центру за вменяемые деньги, что похоже на Европу. ФТ и Юнити (еще строить и строить) - сильно дальше.
Аж интересно стало. Файна таун начали строить намного позже, а по факту сданых очередей уже обгоняют. Пока в Рыбальском достроят следующий дом Юнит уже будет стоять. Рыбальский крутой комплекс, но много "Но". Поезд одно из них...
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