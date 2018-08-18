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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2434243524362437>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Чому ж нічого не купляєте???
чекає чорної п,ятниці
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:56

  proftpd66 написав:Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.


Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:

О, Писяголов, это же ты контрабандист сдаёшь на Печерске двуху за 5 кгрн? Тут люди паркинги пи этой цене сдают :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:16

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Чому ж нічого не купляєте???
чекає чорної п,ятниці

Безбалконної "гостінки" на Борщагівці за 1/4 від нинішньої ціни, тому що 1/2 - то вельми дорого для нього)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:23

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.

В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.

Спросил квартирант , начитавшись телевизора и отсчитывая сумму перед приходом дня оплаты аренды.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:37

  airmax78 написав:[
Похоже на Европу. И из всего, что на сегодняшний день есть в Киеве - это самое близкое к центру за вменяемые деньги, что похоже на Европу. ФТ и Юнити (еще строить и строить) - сильно дальше.

Аж интересно стало. Файна таун начали строить намного позже, а по факту сданых очередей уже обгоняют. Пока в Рыбальском достроят следующий дом Юнит уже будет стоять. Рыбальский крутой комплекс, но много "Но". Поезд одно из них...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:45

Я плачу
Диброва парк, интервью с архитектором

https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/27/vi ... kompleksu/
ожна зробити секції різної висотності: 5, потім, 8, потім 16 поверхів. Це дозволяє створити цікавий силует, але знаходитися всередині такого двору не дуже комфортно», – говорить ахітектор. 



Поэтому они куярят 10 домов по 25 этажей. Пздц деятели. Внутри такой стены находится намного комфортней. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:49

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Похоже на Европу. И из всего, что на сегодняшний день есть в Киеве - это самое близкое к центру за вменяемые деньги, что похоже на Европу. ФТ и Юнити (еще строить и строить) - сильно дальше.

Аж интересно стало. Файна таун начали строить намного позже, а по факту сданых очередей уже обгоняют. Пока в Рыбальском достроят следующий дом Юнит уже будет стоять. Рыбальский крутой комплекс, но много "Но". Поезд одно из них...

Сейчас для себя я бы выбрал Юнити. НО, у знакомого какое-то непреодолимое предубеждение перед этим районом + ждать пока построят. А в Рыбальском заходишь в готовую квартиру, благоустроенная территория. И это, конечно, сильно бьет по мозгам. Ну мы же с вами видели: 47-метров студия с реальным жлоб-ремонтом за 26К в месяц.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:04

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой :mrgreen:
Оно будет и гривная будет 10-15.

Что за гон? Может, до нуля упадет? Разве что если бакс отменят.


индекс бик мака около 9 гривен за бакс

в польше с 2001 года была ревальвация ровно в 2 раз
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 28 лис, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:05

  Первый написав:Зи двуха в Києві коштує 30 куе. А повинна тисяч 15. Не більше



давайте за 300к$ продадим на котловане. Все равно купят. :)

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:airmax78

на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.

В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.


Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать за 100к :) и по 150к :)

Я имею новые дома. Старые стоят все меньше и меньше. Из-за кварплаты и удобств.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:32

  hume написав:
  proftpd66 написав:Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.


Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве :mrgreen:

О, Писяголов, это же ты контрабандист сдаёшь на Печерске двуху за 5 кгрн? Тут люди паркинги пи этой цене сдают :D


5к - я бомжам, алкашам даю на пиво. Могу подарить им в подарок каждый месяц на мороженное с тетрагидроканнабинолом (ТГК).
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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