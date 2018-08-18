Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:36
Frant написав:
Чому ж нічого не купляєте???
чекає чорної п,ятниці
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Чет 28 лис, 2019 16:56
proftpd66 написав:
Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
О, Писяголов, это же ты контрабандист сдаёшь на Печерске двуху за 5 кгрн? Тут люди паркинги пи этой цене сдают
hume
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:16
Мизантрóп написав: Frant написав:
Чому ж нічого не купляєте???
чекає чорної п,ятниці
Безбалконної "гостінки" на Борщагівці за 1/4 від нинішньої ціни, тому що 1/2 - то вельми дорого для нього)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:23
hxbbgaf написав: proftpd66 написав: airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
В каком мире вы живете?
На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.
Спросил квартирант , начитавшись телевизора и отсчитывая сумму перед приходом дня оплаты аренды.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:37
airmax78 написав:
[
Похоже на Европу. И из всего, что на сегодняшний день есть в Киеве - это самое близкое к центру за вменяемые деньги, что похоже на Европу. ФТ и Юнити (еще строить и строить) - сильно дальше.
Аж интересно стало. Файна таун начали строить намного позже, а по факту сданых очередей уже обгоняют. Пока в Рыбальском достроят следующий дом Юнит уже будет стоять. Рыбальский крутой комплекс, но много "Но". Поезд одно из них...
hume
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:45
Я плачу
Диброва парк, интервью с архитектором
https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/27/vi ... kompleksu/
ожна зробити секції різної висотності: 5, потім, 8, потім 16 поверхів. Це дозволяє створити цікавий силует, але знаходитися всередині такого двору не дуже комфортно», – говорить ахітектор.
Поэтому они куярят 10 домов по 25 этажей. Пздц деятели. Внутри такой стены находится намного комфортней.
hume
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:49
hume написав: airmax78 написав:
[
Похоже на Европу. И из всего, что на сегодняшний день есть в Киеве - это самое близкое к центру за вменяемые деньги, что похоже на Европу. ФТ и Юнити (еще строить и строить) - сильно дальше.
Аж интересно стало. Файна таун начали строить намного позже, а по факту сданых очередей уже обгоняют. Пока в Рыбальском достроят следующий дом Юнит уже будет стоять. Рыбальский крутой комплекс, но много "Но". Поезд одно из них...
Сейчас для себя я бы выбрал Юнити. НО, у знакомого какое-то непреодолимое предубеждение перед этим районом + ждать пока построят. А в Рыбальском заходишь в готовую квартиру, благоустроенная территория. И это, конечно, сильно бьет по мозгам. Ну мы же с вами видели: 47-метров студия с реальным жлоб-ремонтом за 26К в месяц.
airmax78
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:04
hxbbgaf написав: proftpd66 написав:
Если будет процветания, то Вы проиграете с бетономешалкой
Оно будет и гривная будет 10-15.
Что за гон? Может, до нуля упадет? Разве что если бакс отменят.
индекс бик мака около 9 гривен за бакс
в польше с 2001 года была ревальвация ровно в 2 раз
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Чет 28 лис, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:05
Первый написав:
Зи двуха в Києві коштує 30 куе. А повинна тисяч 15. Не більше
давайте за 300к$ продадим на котловане. Все равно купят.
hxbbgaf написав: proftpd66 написав: airmax78
на окраине киева двушка стоит 75-100. А треха минимум в 3 раза дороже чем в Ивано-Франковске. Земли валом. Дачи и гаражи сноси и строй свечки по 40 этажей.
В каком мире вы живете? На Троещине или Борщаговке 2-ка стоит 35-40 тыщ, а если это хрущеба на Воскресенке, то и дешевле.
Не 2012-й год, и тем более не 2008-й, увы для продавцов.
Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать за 100к
и по 150к
Я имею новые дома. Старые стоят все меньше и меньше. Из-за кварплаты и удобств.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:32
hume написав: proftpd66 написав:
Если подорожает недвига в 2 раза, но курс будет 14 гривен за доллар. То читая прибыль за 5-10 лет будет 0% годовых долларах США.
Дружбан продает в Ивано-Франковске 95 метров трешка, улучшеный дом, даже бизнес или я бы сказал премиум, НЕ панелька, по 33к$ без ремонта. Такая цена должна быть в Киеве
О, Писяголов, это же ты контрабандист сдаёшь на Печерске двуху за 5 кгрн? Тут люди паркинги пи этой цене сдают
5к - я бомжам, алкашам даю на пиво. Могу подарить им в подарок каждый месяц на мороженное с
тетрагидроканнабинолом
(ТГК).
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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