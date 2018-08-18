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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2434243524362437

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто то знает где взять правильніе ответі на викторину метро? там 80 гривен разігрівают
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто в курсе как ДТЕК по Киеву превратился в нового поставщика электроенергии Yasno? Буду благодарна.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:01

  stm написав:Кто в курсе как ДТЕК по Киеву превратился в нового поставщика электроенергии Yasno? Буду благодарна.

ребрендинг
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:07

  stm написав:Кто в курсе как ДТЕК по Киеву превратился в нового поставщика электроенергии Yasno? Буду благодарна.

ТОВка та же https://www.kyiv.yasno.com.ua/contract
заметил пару недель назад
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За рік середня зарплата зросла на 16% – Держстат
Оранжевый-хит сезона
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