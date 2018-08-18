|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто то знает где взять правильніе ответі на викторину метро? там 80 гривен разігрівают
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто в курсе как ДТЕК по Киеву превратился в нового поставщика электроенергии Yasno? Буду благодарна.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:01
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:07
ТОВка та же
заметил пару недель назад
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За рік середня зарплата зросла на 16% – Держстат
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|