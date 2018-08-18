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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто то знает где взять правильніе ответі на викторину метро? там 80 гривен разігрівают
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто в курсе как ДТЕК по Киеву превратился в нового поставщика электроенергии Yasno? Буду благодарна.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:01
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:07
ТОВка та же
заметил пару недель назад
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За рік середня зарплата зросла на 16% – Держстат
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:26
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.
Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.
Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:08
Разгоняй двигатели) Добавился в вайберчат Ривьеры, закинул, что хочу купить, я один там такой на протяжении месяцев, основные темы ремонты-паркинги и подобное. В другом чате, где у меня объект тоже глухо по этому поводу. Наоборот вижу вбросы квартир по приемлемой цене(выше писал про престиж холл по 1300).
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:25
уверен, что употребляешь,а потом на форум. Не переживай, никто не совершенен, все мы что то употребляем, но не кричим об этом на форуме
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:26
спокойно. если рылы начинают втирать про "народные массы", значит скоро повсеместные скидки))
здарова пишет лор на справке
здарова пишет ортопед
хирург фсем чмоке в этом чяте
превед
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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