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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:39
kivin написав:
звитую.
куплена 3к 120 метров на леси украинка 7б за 345 000 с ремонтом
есть еще порох в пороховнице!
Купить почти по три за метр в этом доме такая прям победа? Вижу там на высоких этажах по 1800 без ремонта.
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gonchik74
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