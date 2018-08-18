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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2435243624372438

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:39

  kivin написав:звитую.
куплена 3к 120 метров на леси украинка 7б за 345 000 с ремонтом
есть еще порох в пороховнице!

Купить почти по три за метр в этом доме такая прям победа? Вижу там на высоких этажах по 1800 без ремонта.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:56

  investorkiev написав:Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.

Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.

Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.


а чего ж тогда официальная инфа от застройщиков что "всё пропало" (продажи вниз на 20-40%) ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:07

  Оранжевый-хит сезона написав:За рік середня зарплата зросла на 16% – Держстат

А если считать в дол США - то около 30% роста в год выходит :shock: Скоро к нам немцы и американцы поедут батрачить :lol: .
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:16

  baraka написав:
  investorkiev написав:Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.

Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.

Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.



а чего ж тогда официальная инфа от застройщиков что "всё пропало" (продажи вниз на 20-40%) ?


Ну при чем тут застройщики, я ж про вторичку (свежую) говорю!!

А что у застройщиков на первичке купить? Чтобы более-менее адекватная цена, сдача не в 2022, и не стремный застройщик? Я недавно тут совета спрашивал, назвали всего 3 варианта на весь Киев.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:22

  investorkiev написав:
  baraka написав:
  investorkiev написав:Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.

Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.

Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.



а чего ж тогда официальная инфа от застройщиков что "всё пропало" (продажи вниз на 20-40%) ?


Ну при чем тут застройщики, я ж про вторичку (свежую) говорю!!

А что у застройщиков на первичке купить? Чтобы более-менее адекватная цена, сдача не в 2022, и не стремный застройщик? Я недавно тут совета спрашивал, назвали всего 3 варианта на весь Киев.


В Поэтику впрыгивайте, там одна элита, парк Пушкина, м.Шулявка, новый мост строят, будет дорожать)
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:33

Сорян что немного не по теме.
Пробную перепись населения проведут в декабре 2019 года в части Киева и области
Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области 1-26 декабря


Пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях. Ее цель – проверить на практике переписной инструментарий, определить методы переписи, организационные моменты, оптимальные даты и механизмы взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих.

Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.
 ( намек на заробитчан )

Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:

1-10 декабря интернет-раунд - самостоятельно заполнить переписной лист на спецсайте, однако нужно иметь электронную подпись;

или 14-23 декабря предоставить ответы переписчику, который посетит помещение, и заполнить переписной лист на планшете;

или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы переписного листа временному переписному персоналу.

Контрольный обход отдельных помещений будет 24-26 декабря.Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.Источник: https://censor.net.ua/n3162432
Живите своим умом!
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