Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.
Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.
Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.
а чего ж тогда официальная инфа от застройщиков что "всё пропало" (продажи вниз на 20-40%) ?
investorkiev написав:Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.
Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.
Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.
а чего ж тогда официальная инфа от застройщиков что "всё пропало" (продажи вниз на 20-40%) ?
Ну при чем тут застройщики, я ж про вторичку (свежую) говорю!!
А что у застройщиков на первичке купить? Чтобы более-менее адекватная цена, сдача не в 2022, и не стремный застройщик? Я недавно тут совета спрашивал, назвали всего 3 варианта на весь Киев.
investorkiev написав:Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.
Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.
Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.
а чего ж тогда официальная инфа от застройщиков что "всё пропало" (продажи вниз на 20-40%) ?
Ну при чем тут застройщики, я ж про вторичку (свежую) говорю!!
А что у застройщиков на первичке купить? Чтобы более-менее адекватная цена, сдача не в 2022, и не стремный застройщик? Я недавно тут совета спрашивал, назвали всего 3 варианта на весь Киев.
В Поэтику впрыгивайте, там одна элита, парк Пушкина, м.Шулявка, новый мост строят, будет дорожать)
Сорян что немного не по теме. Пробную перепись населения проведут в декабре 2019 года в части Киева и области Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области 1-26 декабря
Пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях. Ее цель – проверить на практике переписной инструментарий, определить методы переписи, организационные моменты, оптимальные даты и механизмы взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих.
Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих. ( намек на заробитчан )
Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:
1-10 декабря интернет-раунд - самостоятельно заполнить переписной лист на спецсайте, однако нужно иметь электронную подпись;
или 14-23 декабря предоставить ответы переписчику, который посетит помещение, и заполнить переписной лист на планшете;
или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы переписного листа временному переписному персоналу.
Контрольный обход отдельных помещений будет 24-26 декабря.Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.Источник: https://censor.net.ua/n3162432
investorkiev написав:Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.
Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.
Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.
Такое происходит/происходило в каждом свежем комплексе. После сдачи толпами ходили (может быть риелторы) и спрашивали у консьержей - никто однушку не продает? Почитываю чаты Эврики, много объявлений "куплю только в сдающихся домах", хотя не факт, что они будут сданы. При этом никто не хочет рассматривать следующие очереди. Люди не хотят лезть в котлован. И правильно делают. Поэтому спрос переместился с переуступок недостроев на свежесданное. По поводу ажиотажа, приведу аналогию. Как девушки 20-27 лет пользуются повышенным вниманием, так и в сданных новостроях спрос превышает предложение. Советские панельки и хрущи как 40 и 50+, соответственно.