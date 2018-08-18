Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.



Пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях. Ее цель – проверить на практике переписной инструментарий, определить методы переписи, организационные моменты, оптимальные даты и механизмы взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем,( намек на заробитчан )Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:1-10 декабря интернет-раунд - самостоятельно заполнить переписной лист на спецсайте, однако нужно иметь электронную подпись;или 14-23 декабря предоставить ответы переписчику, который посетит помещение, и заполнить переписной лист на планшете;или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы переписного листа временному переписному персоналу.Контрольный обход отдельных помещений будет 24-26 декабря.Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.Источник: