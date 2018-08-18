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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2436243724382439

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:45

  airmax78 написав:Хо-хо-хо!!! https://www.the-village.com.ua/village/ ... B5tPHyl0xE

В любой непонятной ситуации вешай на самострой побольше флагов:

Зображення



Там еще апеляции лет 5 будут идти :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 22:57

  zzzzzz написав:Там еще апеляции лет 5 будут идти :mrgreen: :mrgreen:

Ниче-ниче, главное, что какое-то позитивное движение в судах есть. Жадности этих людей нет предела. Им показалось мало 4-х лишних этажей, они сверху еще какие-то фермы металлические нахлобучили. Ну и все могут полюбоваться как выглядит желтенький "мокрый" фасад на Валах после несчатных 5 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.


Ты ж вроде последнюю взял?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:42

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.


Ты ж вроде последнюю взял?

однушку подноценную, есть смарты, 2,3
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:54

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  hxbbgaf написав:В каком мире вы живете?


Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать

Это не удивительно. Удивление вызывают те, кто хотят там что-то купить.


Форумчанин под ником Прохожий написал что там должно быть 300к$ по его мнению
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.


Ты ж вроде последнюю взял?

однушку подноценную, есть смарты, 2,3


Пора ник менять
Медово-Оранжевый-хит-сезона-все-однухи-проданы-будет-только-дорожать )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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