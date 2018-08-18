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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:45
Там еще апеляции лет 5 будут идти
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 28 лис, 2019 22:57
Ниче-ниче, главное, что какое-то позитивное движение в судах есть. Жадности этих людей нет предела. Им показалось мало 4-х лишних этажей, они сверху еще какие-то фермы металлические нахлобучили. Ну и все могут полюбоваться как выглядит желтенький "мокрый" фасад на Валах после несчатных 5 лет.
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airmax78
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:07
Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:39
Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.
Ты ж вроде последнюю взял?
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investorkiev
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:42
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.
Ты ж вроде последнюю взял?
однушку подноценную, есть смарты, 2,3
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:54
airmax78 написав: proftpd66 написав: hxbbgaf написав:
В каком мире вы живете?
Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать
Это не удивительно. Удивление вызывают те, кто хотят там что-то купить.
Форумчанин под ником Прохожий
написал что там должно быть 300к$ по его мнению
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:01
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.
Ты ж вроде последнюю взял?
однушку подноценную, есть смарты, 2,3
Пора ник менять
Медово-Оранжевый-хит-сезона-все-однухи-проданы-будет-только-дорожать )))
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Слежу за продажами в Медовом, там удобно реализован просмотр непроданых квартир. Практически каждый день покупают по квартире.
Уноноктій, ти найнявся продавцем у відділ продаж Медового новобуду? А Оранж - вже злитий?
Мені здається, ти досяг би більших успіхів у торгівлі безНДСними презервативами!
Можеш не дякувати)))
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:14
baraka написав: investorkiev написав:
Во всех чатах жильцов более-менее больших комплексов сейчас очень много сообщений типа «хочу купить квартиру, пишите в личку», «знакомые хотят снять квартиру в нашем доме, пишите в личку» и т.д.
Реальный ажиотаж. Включил риелторский телефон - сразу по 5-6 звонков в день минимум, хотя ни одного активного обьявления сейчас нет.
Ажиотаж. Народные массы чуствуют включенные двигатели РАКЕТЫ и пытаются успеть впрыгнуть.
а чего ж тогда официальная инфа от застройщиков что "всё пропало" (продажи вниз на 20-40%) ?
Не забувайте, що Натаха працює ріелтором, і "дорожай" у неї завжди. Вдень, і вночі, влітку,і взимку, і під час кризи(((
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:16
stm написав:
Кто в курсе как ДТЕК по Киеву превратился в нового поставщика электроенергии Yasno? Буду благодарна.
У Вайбері такий нік у них.
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