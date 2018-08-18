Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ниче-ниче, главное, что какое-то позитивное движение в судах есть. Жадности этих людей нет предела. Им показалось мало 4-х лишних этажей, они сверху еще какие-то фермы металлические нахлобучили. Ну и все могут полюбоваться как выглядит желтенький "мокрый" фасад на Валах после несчатных 5 лет.