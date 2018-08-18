|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:37
Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?
Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
До следующего августа роста не будет
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20518
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:22
Оранжевый-хит сезона написав: Любопытный написав: remark написав:
В Поэтику впрыгивайте, там одна элита, парк Пушкина, м.Шулявка, новый мост строят, будет дорожать)
Как раз сейчас смотрю этот вариант. Какие там цены на 3к первой очереди? Что-то около 1к$?
Как думаете, в 20м году сдадут 3й и 4й дом или все вместе будут в 21м сдавать?
Там хоть забор есть вокруг участка?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
4й дом 11 этажей
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17267
|2723919
|
П'ят 29 лис, 2019 07:21
Frant
|
|8
|9265
|
|
|455
|186033
|
|