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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2437243824392440

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?

Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
До следующего августа роста не будет

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
Любопытный написав:
  remark написав:В Поэтику впрыгивайте, там одна элита, парк Пушкина, м.Шулявка, новый мост строят, будет дорожать)


Как раз сейчас смотрю этот вариант. Какие там цены на 3к первой очереди? Что-то около 1к$?
Как думаете, в 20м году сдадут 3й и 4й дом или все вместе будут в 21м сдавать?
Там хоть забор есть вокруг участка?

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4й дом 11 этажей
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?

Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
Це все індивідуально. Є які продають по курсу, є які продають в гривні і фіксують курс, у випадку зміни якого ціна у гривні росте, без можливості зниження ціни, є які продають суто за гривні, і переглядають ціни лише по своїй формулі.
В ОП конкретного об'єкта Вам розкажуть їх ціни.
Кмб варіант 3.
Тарян, кан варіант 1
Столиця варіант 2


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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:29

  Frant написав:Пся крев, скільки ж тут ріелторів-новобудівців??? Кожна третя обліківка???

У кого еще может быть время писать на этом форуме? Сидим себе в ОП, скучаем без клиентов, стучим по клаве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:52

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:

Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать

Это не удивительно. Удивление вызывают те, кто хотят там что-то купить.


Форумчанин под ником Прохожий написал что там должно быть 300к$ по его мнению

пруф будет когда Я такое писал?

а вообще завязывайте эксперименты с таблетками...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:54

  Любопытный написав:
  remark написав:В Поэтику впрыгивайте, там одна элита, парк Пушкина, м.Шулявка, новый мост строят, будет дорожать)


Как раз сейчас смотрю этот вариант. Какие там цены на 3к первой очереди? Что-то около 1к$?
Как думаете, в 20м году сдадут 3й и 4й дом или все вместе будут в 21м сдавать?

ИМХО если в 22м достроят будет отлично
сдавать будут все вместе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:02

Поэтика вроде и неплохой вариант, но хто такой ENSO? Как построит и как будет обслуживать - не понятно. Так же как и с Ярославов Град. У ENSO еще Фьорд, вроде проект неплохой, но что-то место напрягает, хоть и НЛ рядом.
Кстати, кто знает насколько ENSO с бывшим НЕСТом завязан?
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:04

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:

Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать

Это не удивительно. Удивление вызывают те, кто хотят там что-то купить.


Форумчанин под ником Прохожий написал что там должно быть 300к$ по его мнению


  Прохожий написав:пруф будет когда Я такое писал?

а вообще завязывайте эксперименты с таблетками...


т.е. Вы купили недвигу и хотите чтобы цена падала или оставалась без изменения? :) так получается?

те кто купили хотят чтобы цена росла.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:18

Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?
Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?

Это все от спроса и предложения зависит, нет никакого правила. Если идет свал, то и вовсе могут не поднимать даже при росте курса.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:19

Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2437243824392440
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