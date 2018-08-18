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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:37
Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?
Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
До следующего августа роста не будет
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:22
Оранжевый-хит сезона написав: Любопытный написав: remark написав:
В Поэтику впрыгивайте, там одна элита, парк Пушкина, м.Шулявка, новый мост строят, будет дорожать)
Как раз сейчас смотрю этот вариант. Какие там цены на 3к первой очереди? Что-то около 1к$?
Как думаете, в 20м году сдадут 3й и 4й дом или все вместе будут в 21м сдавать?
Там хоть забор есть вокруг участка?
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4й дом 11 этажей
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Любопытный
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:36
Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?
Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
Це все індивідуально. Є які продають по курсу, є які продають в гривні і фіксують курс, у випадку зміни якого ціна у гривні росте, без можливості зниження ціни, є які продають суто за гривні, і переглядають ціни лише по своїй формулі.
В ОП конкретного об'єкта Вам розкажуть їх ціни.
Кмб варіант 3.
Тарян, кан варіант 1
Столиця варіант 2
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:29
Frant написав:
Пся крев, скільки ж тут ріелторів-новобудівців??? Кожна третя обліківка???
У кого еще может быть время писать на этом форуме? Сидим себе в ОП, скучаем без клиентов, стучим по клаве.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:52
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать
Это не удивительно. Удивление вызывают те, кто хотят там что-то купить.
Форумчанин под ником Прохожий
написал что там должно быть 300к$ по его мнению
пруф будет когда Я такое писал?
а вообще завязывайте эксперименты с таблетками...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:54
Любопытный написав: remark написав:
В Поэтику впрыгивайте, там одна элита, парк Пушкина, м.Шулявка, новый мост строят, будет дорожать)
Как раз сейчас смотрю этот вариант. Какие там цены на 3к первой очереди? Что-то около 1к$?
Как думаете, в 20м году сдадут 3й и 4й дом или все вместе будут в 21м сдавать?
ИМХО если в 22м достроят будет отлично
сдавать будут все вместе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:02
Поэтика вроде и неплохой вариант, но хто такой ENSO? Как построит и как будет обслуживать - не понятно. Так же как и с Ярославов Град. У ENSO еще Фьорд, вроде проект неплохой, но что-то место напрягает, хоть и НЛ рядом.
Кстати, кто знает насколько ENSO с бывшим НЕСТом завязан?
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LordEmerald
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:04
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
Позняки, Оскорки. Тут все хотят всё продать
Это не удивительно. Удивление вызывают те, кто хотят там что-то купить.
Форумчанин под ником Прохожий
написал что там должно быть 300к$ по его мнению
Прохожий написав:
пруф будет когда Я такое писал?
а вообще завязывайте эксперименты с таблетками...
т.е. Вы купили недвигу и хотите чтобы цена падала или оставалась без изменения?
так получается?
те кто купили хотят чтобы цена росла.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:18
Любопытный написав:Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался либо знает подобные ситуации.
При росте доллара, как быстро реагируют застройщики и поднимают цену на квадрат?
Допустим доллар начнет расти и на протяжении недели-двух прыгнет на 3-4 грн, то застройщик сразу поднимет стоимость? или наблюдается временной лаг и можно успеть впрыгнуть в последний вагон?
Это все от спроса и предложения зависит, нет никакого правила. Если идет свал, то и вовсе могут не поднимать даже при росте курса.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:19
Укрбуду окончательный капец? Распускают отделы продаж.
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